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Başkan Erdoğan'dan Fransız ürünlerine boykot çağrısı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Macron İslam toplumlarını bilinçli olarak tahrik ediyor

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Giriş: 26.10.2020 15:47
Güncelleme:26.10.2020 16:44
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki "Türk markalı mal almayın" çağrılarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ben de milletime sesleniyorum, sakın Fransız markaları satın almayın" dedi. Başkan Erdoğan Fransa ve Almanya'daki islamafobik saldırıları hatırlatıp, "Siz gerçek manada faşistsiniz, Nazi'nin zincir halkalarısınız." diye konuştu. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'daki "Türk markalı mal almayın" çağrılarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ben de milletime sesleniyorum, sakın Fransız markaları satın almayın" dedi. Başkan Erdoğan Fransa ve Almanya'daki islamafobik saldırıları hatırlatıp, "Siz gerçek manada faşistsiniz, Nazi'nin zincir halkalarısınız." diye konuştu. Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE, FRANSA'NIN DIŞ TİCARETİNDE ÖNEMLİ PAYI OLAN BİR ÜLKE

Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: Türkiye Fransa'nın dış ticaretine önemli payı olan bir ülke. Fransız yatırımları Türkiye'de ciddi boyutlarda. Fransız markaları Türk tüketicileri tarafından olumlu bulunan ve kıymet verilen markalar arasında otomobilden kozmetik sanayiine kadar Türkiye'de Fransız markaları rağbet görüyor. Elbette Türkiye'de tüketicilerin bu yönde verecekleri tepki Fransa'nın son yıllarda Macron'un bir tür Napolyon özentisiyle gündeme getirdiği İslam dini ve Müslüman toplumlar aleyhinde dile getirdiği nefret söylemi içeren sözleri bir karşılık olacaktır.

MACRON, İSLAM TOPLUMLARINI BİLİNÇLİ OLARAK TAHRİK EDİYOR

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Uygulamakta oldukları stratejiyi iyi anlamlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Macron şu an bilinçli bir tahrik peşinde şu an bir strateji üretiyor aslında. Belli ki bir çıkarı var burada. Plan kurgulamış durumda. İslam toplumlarını bilinçli olarak tahrik ediyor. İslam toplumlarını bilinçli olarak radikalize etme eğilimi içerisinde. İslam ile Hristiyanlık arasındaki kutuplaştırmayı artırmak istiyor. İslamofobiden beslenmek istiyor ve üretmiş olduğu kutuplaşmadan güç devşirmek istiyor. Haçlı savaşlarında olduğu gibi bir birliktelik oluşturmaya çalışıyor.

FRANSA'NIN YUMUŞAK KARNI...

Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç: Hakikaten ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Neyi özgür olacağına neyin olmayacağına karar veren bir Fransa var karşımızda. Macron istediğini söyleyebilme Müslümanlara karşı inanılmaz derecede artık tolere edilemeyecek hareketler etmeyi ifade özgürlüğü içerisinde gösteriyor ama boykot edilmesi barışçıl bir protestodur ama bunu kabul edilemez buluyor. Burası hakikaten Fransa'nın yumuşak karnı gibi gözüküyor.

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