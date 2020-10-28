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Macron ile yeniden körüklenmeye çalışılıyor! İslamofobi nasıl ortaya çıktı? İslamofobi nedir?

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Giriş: 28.10.2020 23:03
Güncelleme:28.10.2020 23:16
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’ı, Hz. Peygamber’i ve Müslümanları yeniden hedef almasıyla İslamofobi yeniden gündeme getirilmeye ve dini değerlerimiz karalanmaya çalışılıyor. Batı bütün şeytani imkânlarını kullanarak kutsallarımıza saldırıyor. Bunu da başta basın ve medya üzerinden gerçekleştiriyor. Sözde karikatür dergisi Charlie Hebdo ile başlatılan ve Fransa devlet binalarına asılan iğrenç karikatürler İslam dünyasını hedef alıyor. A Haber, insanlara ekilen nefret “İslamofobi ne zaman başladı?” sorusuna eğildi. Peki, İslamofobi nasıl ortaya çıktı? İşte ABD’den Avrupa’ya Batı’nın görünmeyen yüzünü deşifre eden özel haber…

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