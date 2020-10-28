Macron senden tiksiniyoruz, utanıyoruz! Fransa her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor!

Fransa'nın başta Peygamberimiz Hz.Muhammed(S.A.V) olmak üzere İslam dünyasına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hadsizce yaptığı saldırılar sonrası Fransız Milletvekili Clémentine Autain ve Fenerbahçe'nin eski Fransız oyuncusu Adil Rami, Emmanuel Macron ve Charlie Hebdo dergisine çok sert tepki gösterdi. Fransız vekil Autain ülkesinin her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benzediğini belirtirken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ramy ise Emmanuel Macron'a " Olanlardan tiksiniyorum, Macron senden utanıyorum" ifadelerini kullandı.

ESKİ FENERBAHÇELİ RAMİ: MACRON BİZİ PİSLİĞE İTİYORSUN SENDEN UTANIYORUM

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı sözlerinin ardından sert tepki gösterdi. Adil Rami yaptığı açıklamada, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum ve çok kırılıyorum" dedi.