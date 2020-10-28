Macron senden tiksiniyoruz, utanıyoruz! Fransa her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor!
Fransa'da son dönemlerde Cumhurbaşkanı Macron'un sürekli olarak körüklediği İslamofobi ve Charlie Hebdo dergisinin başta Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) ve İslam dininin yanında Başkan Erdoğan'ı hedef alması Fransızların da tepkisini çekti. Fenerbahçe'nin eski Fransız futbolcusu Adil Rami yaptığı video paylaşımda Macron'a yönelik "Bizi pisliğe itiyorsun. Yapılan provokasyonları görüyorum ve senden çok utanıyorum." ifadelerini kullandı. Fransız Milletvekili Clementine Autain ise ülkesinin her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benzediğini Müslümanlar ile yaşanan bu gerilimin Fransa'yı iç savaşa götüreceğini söyledi.
Fransa'nın başta Peygamberimiz Hz.Muhammed(S.A.V) olmak üzere İslam dünyasına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hadsizce yaptığı saldırılar sonrası Fransız Milletvekili Clémentine Autain ve Fenerbahçe'nin eski Fransız oyuncusu Adil Rami, Emmanuel Macron ve Charlie Hebdo dergisine çok sert tepki gösterdi. Fransız vekil Autain ülkesinin her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benzediğini belirtirken, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ramy ise Emmanuel Macron'a " Olanlardan tiksiniyorum, Macron senden utanıyorum" ifadelerini kullandı.
ESKİ FENERBAHÇELİ RAMİ: MACRON BİZİ PİSLİĞE İTİYORSUN SENDEN UTANIYORUM
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı sözlerinin ardından sert tepki gösterdi. Adil Rami yaptığı açıklamada, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum ve çok kırılıyorum" dedi.
ÜLKEMİZ HER GEÇEN GÜN FAŞİZM ÖNCESİ BİR TOPLUMA BENZİYOR
Fransız milletvekili Clementine Autain ülkede her geçen gün artan İslam karşıtlığı sonrasında başta Macron olmak üzere ülke siyasetçilere isyan etti. Autain yaptığı açıklamada "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor."ifadelerini kullandı. Fransa'nın özünde bulunan demokrasi ve özgürlük kavramlarını kaybetmek üzere olduğunu belirten Fransız vekil, ülke genelinde helal ürünlerinin kaldırılmasının talep edilmesi ve bu tarzda Müslüman karşıtı eylemlerin Fransa'yı iç savaşa götüreceğini ifade etti.
BU ÜLKE AKLINI MI YİTİRDİ?
Fransız Milletvekili Clementine Autain, ülkesinde artan İslam karşıtlığına ilişkin, "Bu ülke aklını mi yitirdi?" diyerek Müslümanların hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Autain, Fransa'da artan İslamofobinin ülkeyi tehlikeli bir durum ve iç savaşın eşeğine götürdüğünü söyledi.
ENDİŞE İÇİNDEYİM
Fransa'da özellikle sağ ve aşırı sağdan gelen tutum ve söylemlerin bugün nefret iklimi oluşturduğuna dikkati çeken Clementine Autain, "Tartışmaların geldiği noktaya baktığımda çok endişeleniyorum. Bu ülke (Fransa) aklını mı yitirdi?" dedi.
HANGİMİZ DAHA AŞIRI SAĞCI OLURUZ YARIŞINA GİRDİLER
Autain, ülkedeki birçok siyasetçinin adeta "hangimiz daha aşırı sağcı oluruz" yarışına girdiğine işaret etti.
BU ADAMLAR DELİRMİŞ
Clementine Autain, Fransa'da ünlü yazar ve filozof Pascal Bruckner'in, feminist Müslüman bir kadın gazeteci Rokhaya Diallo'yu, beyazlara karşı nefret duymakla itham etmesini de "bu adamlar delirmiş" diyerek kınadı.
NEFRET KÖRÜKLENİYOR İÇ SAVAŞA GİDİYORUZ
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünleri için özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığına" ilişkin sözlerini de eleştiren Autain, "Bu açıklamaların yatıştırıcı olduğuna ve nefreti körükleyip iç savaşa doğru sürüklemeyeceğine inanıyor musunuz?" diye sordu.
Clementine Autain, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e her platformda sessizce kırmızı halılar serildiğine, cumhuriyetçi gibi muamele gördüğüne de dikkati çekti.Autain, kucaklayıcı tavır ve söylemlere dönülmezse toplumun büyük bir uçuruma yuvarlanacağı uyarısında bulundu.
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