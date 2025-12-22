Akdeniz’de kirli ittifak! Yunan ve Rum’la iş birliği yapan Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı

İşgalci İsrail bölgedeki saldırganlığı ve Gazze'de soykırımını devam ederken bir yandan da kirli planlar kurmaya kalkıyor. Tel Aviv bu kez Türkiye karşıtı bir çemberde oluşan Yunan ve Rum ittifakında yer alıyor.

Son olarak Miçotakis ile görüşen ve ardından basın toplantısında konuşan Netanyahu Yunan ve Rum ile iş birliği mesajı vererek "İş birliğimiz, kendimizi savunma kapasitemizi daha da güçlendiriyor.Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum, unutun bunu" dedi.