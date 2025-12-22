Akdeniz’de kirli ittifak! Yunan ve Rum’la iş birliği yapan Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı

23 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 23:33 Güncelleme: 22.12.2025 23:52
Gazze'de soykırım düzenleyen İsrail bölgedeki saldırganlığını sürdürürken bu kez de Akdeniz'de bir hamleye hazırlanıyor. Türkiye karşıtı bir söylem etrafında birleşen İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin "ortak müdahale gücü" kuracağı iddiası tartışılırken Netanyahu Ankara'yı hedef alan açıklama yaptı. Yunan ve Rum ile iş birliği mesajı veren Bibi "İş birliğimiz, kendimizi savunma kapasitemizi daha da güçlendiriyor.Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum, unutun bunu" dedi.

İşgalci İsrail bölgedeki saldırganlığı ve Gazze'de soykırımını devam ederken bir yandan da kirli planlar kurmaya kalkıyor. Tel Aviv bu kez Türkiye karşıtı bir çemberde oluşan Yunan ve Rum ittifakında yer alıyor.

Son olarak Miçotakis ile görüşen ve ardından basın toplantısında konuşan Netanyahu Yunan ve Rum ile iş birliği mesajı vererek "İş birliğimiz, kendimizi savunma kapasitemizi daha da güçlendiriyor.Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum, unutun bunu" dedi.

YUNAN-RUM-SİYONİST BİR ARADA!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Bu toplantının Batı Kudüs'teki bir otelde İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirvesi kapsamında gerçekleştiği aktarıldı.

Önce baş başa görüşme gerçekleştiren Netanyahu ve Miçotakis, ardından heyetler arası toplandı yaptı.

Heyetler arası toplantıya her iki ülkenin dışişleri bakanları ve diğer üst düzey yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: TOPRAKLARIMIZI UNUTUN

Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan ve Kıbrıs liderleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı adeta kirli bir ittifak oluşturduklarını açıkça söyleyen Katil Bibi "Topraklarımız üzerinde imparatorluklarını yeniden kurabileceklerini hayal edenlere sesleniyorum, unutun bunu. Olmayacak. İş birliğimiz, kendimizi savunma kapasitemizi daha da güçlendiriyor." dedi.

ANKARA KARŞITI ŞER İTTİFAKI!

İsrail-Yunanistan ilişkilerinin seyri, iki ülkenin Ankara ile ilişkisiyle negatif korelasyon içerisinde olmasından dolayı "Türkiye karşıtlığına dayalı pragmatik ortaklık" olarak yorumlanıyor.

HEDEF TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ

İki ülkenin, deniz yetki alanları, enerji güvenliği ve askeri konularda Türkiye'nin bölgedeki etkisine karşı denge oluşturmak için ortak pozisyon alması dikkati çekiyor. Nitekim, uzun süre Arap dünyasıyla dengeli ilişkiler kuran ve İsrail'e mesafeli kalmayı tercih eden Atina ile Tel Aviv arasındaki yakınlaşma, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin bozulduğu 2010'lar itibarıyla özellikle Doğu Akdeniz'de enerji, güvenlik ve jeopolitik dengelerle stratejik ortaklık düzeyine ulaştı.

Bu süreçte İsrail ile Yunanistan başta Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesi olmak üzere çeşitli platformlarda bir araya gelirken iki ülke arasındaki askeri işbirliği de arttı.

