Uluslar Ligi nedir, ne anlama geliyor? UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan nereye gidiyor? Soruların cevapları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, İspanya gibi güçlü ekipler A grubunda yer alırken yıllık performanslara göre grup oluşumları yeniden düzenlenecek. Yani başarısız olunması durumunda Almanya ve Fransa da C Ligi veya D Ligi'nde mücadele edebilecek. Peki, Uluslar Ligi nedir, ne anlama geliyor? UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan nereye gidiyor? İşte detaylı bilgiler...

ULUSLAR LİGİ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

UEFA Uluslar Ligi, milli takımların hazırlık maçı ihtiyaçlarını da karşılamak üzere düzenlenen bir turnuvadır. 2018 yılında ilk şampiyonu Portekiz olan turnuvanın formatı, 2020-2021 sezonunda değişikliğe uğramıştır. UEFA Uluslar Ligi turnuvası İlk olarak 55 takım ilk turnuva için 2017 UEFA millî takımlar sıralamasına göre A Liginde 12 takım, B Liginde 12 takım, C Liginde 15 takım ve D Liginde 16 takım olmak üzere dört lige ayrıldı. Her lig kendi içinde üçerli veya dörderli takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı.