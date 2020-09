Uluslar Ligi nedir, ne anlama geliyor? UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan nereye gidiyor? İşte detaylı bilgiler...

2020-2021 SEZONUNDA UEFA ULUSLAR LİGİ FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ DUYURULDU

İlk sezonunun tamamlanmasının ardından UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.