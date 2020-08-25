At yarışlarında 'derbi' heyecanı! 94. Gazi Koşusu ne zaman? 2020 Gazi Koşusu seyircili mi olacak?
Gazi Koşusu ne zaman? Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü için geri sayım başladı. Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak Gazi Koşusu'nun ne zaman, nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınıp alınmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman? 2020 Gazi Koşusu seyircili mi olacak? İşte cevaplar...
94. Gazi Koşusu ne zaman? Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü İstanbul'da yapılacak. 94. kez koşulacak dev yarış öncesi hazırlıklar tamamlandı, 3 yaşlı 15 İngiliz safkanı Gazi Koşusu kaydını yaptı. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman? 2020 Gazi Koşusu seyircili mi olacak? İşte merak edilenler...
94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SEYİRCİLİ Mİ?
94. Gazi Koşusu, 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Pandemi süreci nedeniyle Gazi Koşusu, bu yıl ilk kez seyircisiz olarak yapılacak.
KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK
Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.
Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olurken, ikinciye 700 bin lira, üçüncüye 350 bin lira, dördüncüye 175 bin lira, beşinciye ise 87 bin 500 TL olmak üzere toplamda 3 milyon 62 bin lira ikramiye dağıtılacak.
Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.
İŞTE KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR
Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:
1 CALL TO VICTORY
2 COACH
3 ÇAKALINOĞLU
4 DEMBE
5 FULL THROTTLE
6 KING MAN GO
7 KINGSMAN
8 LORD OF GAME
9 POWERMAN
10 PREMIUM MOVER
11 SOZOPOL
12 UPPER CUT
13 VERNAZZA
14 ZABUN
15 PRIOR
DİĞER YARIŞLAR DA NEFESLERİ KESECEK
Gazi heyecanının yaşanacağı 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak diğer önemli yarışlar ise şunlar olacak;
Anafartalar Koşusu (G1)
Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi)
I. İnönü Koşusu (G3/Dişi)
II. İnönü Koşusu (G3/Erkek)
GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI
Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.
1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.
EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN
Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.
Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.
Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.
Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.
Halis Karataş, 93. Gazi Koşusu'na Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu "Long Runner" isimli tayla katılacak.
ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE
Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.
89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.
Tecrübeli jokey, 93. Gazi Koşusu'nda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarışacak.
Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.