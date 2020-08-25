At yarışlarında 'derbi' heyecanı! 94. Gazi Koşusu ne zaman? 2020 Gazi Koşusu seyircili mi olacak?

KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olurken, ikinciye 700 bin lira, üçüncüye 350 bin lira, dördüncüye 175 bin lira, beşinciye ise 87 bin 500 TL olmak üzere toplamda 3 milyon 62 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.