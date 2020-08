At yarışlarında 'derbi' heyecanı! 94. Gazi Koşusu ne zaman? 2020 Gazi Koşusu seyircili mi olacak?

İŞTE KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR

Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:

1 CALL TO VICTORY

2 COACH

3 ÇAKALINOĞLU

4 DEMBE

5 FULL THROTTLE

6 KING MAN GO

7 KINGSMAN

8 LORD OF GAME

9 POWERMAN

10 PREMIUM MOVER

11 SOZOPOL

12 UPPER CUT

13 VERNAZZA

14 ZABUN

15 PRIOR

DİĞER YARIŞLAR DA NEFESLERİ KESECEK

Gazi heyecanının yaşanacağı 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak diğer önemli yarışlar ise şunlar olacak;

Anafartalar Koşusu (G1)

Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi)

I. İnönü Koşusu (G3/Dişi)

II. İnönü Koşusu (G3/Erkek)