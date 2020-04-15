Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik direktörü Erol Bulut, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik direktör sezon sonu Fenerbahçe iddialarına yeşil ışık yaktı.
Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. " sözleriyle Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.
20 NİSAN'DA DA ANTRENMANLARIMIZA YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAYACAĞIZ
Evde kalmaya çalıştığını söyleyen Bulut, sözlerine "Umarım her şey normale dönünce lig başlangıcına göre çalışmalarımızı sürdürmeyi düşünüyoruz. Aslında başlamıştık 5'li gruplar halinde ama şu an 2 haftalık izindeydik. 20 Nisan'da da antrenmanlarımıza yavaş yavaş başlayacağız." diyerek başladı.
TRT Spor'un haberine göre; Başarılı teknik direktör, Süper Lig'deki başarısı, tarzı ile ilgili gelen bir soruya, "Sosyal medyadan çok kıyaslama yapılıyor. Diego Simeone ile çok kıyaslıyorlar aynı tarzda oynattığımızı söyleyerek. Ama bence aynı sistemde oynamıyoruz. Biz defans değil, hücum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu sene Alanyaspor'a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Hem defans hem hücum yapmaya çalışıyoruz. Defans yapmak sadece kale önünde kalmak değildir. Gol pozisyonlarını değerlendirebilsek çok daha farklı bir noktada olabilirdik." dedi.
Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Ben her zaman kendime çok güvendim. Malatyaspor'un teklifini de o yüzden kabul ettik. İlk sene ilk 10 içerisinde bitirdik, sonraki sene de Avrupa kupalarına gittik. Alanyaspor'da da iskelet bir kadro vardı, birkaç transferle iyi yerlere gelebilirdik. Transflerler de iyiydi ve sonuçtan memnunuz."
"Herkesin isteği bu ligin devam etmesi. FIFA da bütün liglerin bitmesini istiyor. Bizim şansımız; 8 maçımız var. 5-6 hafta içinde bitirebiliriz. Bir ihtimal seyircisiz de oynanabilir. İsteğimiz en kısa sürede başlamak."
"Bu işe siz gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun büyük takım çalıştırmaya da hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz."
"Herhangi bir teklif yok şu an. Benim de zaten tek amacım sezonu Alanyaspor ile tamamlamak. Sezon sonu sözleşmem bitiyor doğru, ondan sonra işler nasıl seyredecek ben de göremiyorum. Burası mı olacak, başka bir takım mı olacak, göreceğiz."
"Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hedeflerim vardı. Her teknik direktörün büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de vardır. Buna kimse hayır diyemez. Bizim de başarmak istediğimiz hedegleri var. Önce kendi hedefinize ulaşmalısınız."
"Biliyorsunuz Alanya deniz kenarında, çok güzel bir yer. Baskı yok. En önemli şeylerden bir tanesi de bu. Baskı faktörü çok önemli. Futbolcular burada olmaktan mutlu olunca, gerisi geliyor. Ben de futbolcularımdan memnunum."
"Forma koleksiyonum var. 150'ye yakın formam vardır sanırım. Tesbihlere de bir ilgim var, doğrudur. Malatyaspor'dayken tesbih tutkusu başladı. Sonrası da geldi. Şu an 50'ye yakın tesbihim var."
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