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Başkan Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Başkan Erdoğan Üsküdar’da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılırken Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Erdoğan sonrasında Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. İşte detaylar...

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