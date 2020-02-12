Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Mustafa Pektemek'in pozisyonu penaltı mı?
Kulüpler Birliği toplantısı öncesinde her kulüpten itiraz ettikleri birer pozisyon istendi. Yapılan toplantıda kulüp yetkililerine gerekli açıklamalar yapıldı. Toplantıda, Fenerbahçe'nin katılmamasına rağmen Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyon da değerlendirildi.
Kulüpler Birliği toplantısı, TFF'nin daveti üzerine Riva'da yapıldı. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK VAR Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı. Son dönemde yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe'den hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekti. Özdemir ve Sepil, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Peki, 4 saat süren toplantıda neler konuşuldu? İşte Fotomaç farkıyla Kulüpler Birliği toplantısının perde arkasında konuşulanlar...
KULÜPLER GÖRÜNTÜYLE İTİRAZ ETTİ
Toplantı öncesi MHK, her kulüpten itiraz ettikleri hakem kararlarıyla ilgili birer pozisyon getirmelerini istedi.
Yaklaşık 4 saat süren zirvede, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, kulüplerin getirdiği pozisyonları barkovizyonda tek tek değerlendirip, bilgi verdi.
Oğuz Sarvan, Fenerbahçe-Alanya maçındaki Mustafa Pektemek'in pozisyonu için "Eğer top, oyuncunun elini kaçıramayacağı şiddette geliyorsa, el doğal konumun dışında açık olmadığı sürece 'elle oynama' sayılmaz" dedi.
Barış Şimşek de, Pektemek'in pozisyonu için benzer ifadeler kullanarak, Ümit Öztürk'ün neden VAR'a çağrılmadığını açıkladı.
Beşiktaş, toplantıda, Fenerbahçe derbisindeki Vida-Serdar Aziz pozisyonunu gösterdi. Başkan Çebi, pozisyonla ilgili olarak MHK'yı sert şekilde eleştirdi ve "Burada hakemin VAR'a çağrılmaması, Fenerbahçe'nin kazanması ve bizim yarıştan düşmemiz için bir kurgudur" dedi.
MHK Başkanı Zekeriya Alp ise "Sezon başındaki VAR brifinginde kimse yoktu. Sayın Ali Koç, Zorlu'da bize toplantıya mutlaka katılacağını söylemişti. Ama yine gelmediler" dedi.
Toplantıya sadece Fenerbahçe katılmadı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılış konuşmasında "Keşke önce her şeyi aile içinde konuşabilseydik" ifadesini kullandı.
(Fotomaç)
BAŞARILI BİR TOPLANTI OLDU
Toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Nihat Özdemir, "Son günlerde hakemlerimiz, Türkiye'nin futbol aleminde çok gündeme oturdular. Sayın Sepil'in isteği ve arzusuyla kulüpler, VAR'da neler yapılması gerektiği ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Gördük ki, yapılan işlemlerin, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu görme anlamında başarılı bir görüşme oldu. Görüyoruz ki liglerimizde 7-8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir sezon yaşanmadı. Herkes onu bunu konuşuyor ama VAR sistemi ile ofsayt sisteminin hata olmadan uygulanmasıyla, tüm takımlar şampiyonluğa oynar hale geldi" dedi.
"IRKÇILIKLA MÜCADELEDE DÜNYAYA ÖRNEĞİZ'
"Büyük bir iştirakle, 18 kulübün 17'siyle bu toplantıyı yaptık. Çok verimli bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ırkçılık konusunda dünyaya örnek gösterilen ülkelerin başında gelmektedir. Bugüne kadar ne Süper Lig'de, ne diğer liglerde, hiçbir zaman ırkçılıkla ilgili bir olayı yaşamadık. Son haftada böyle girişimler olduğunu gördük. Gerekli olan tüm cezaları uygulayacağız."
'DİLİMİZE DİKKAT ETMELİYİZ'
"Her kulübe eşit davrandığımızı ifade ettim, görüşleri aldık ve yolumuza devam ettik. Futbol çok önemli, hepimiz kullanacağımız dilimize dikkat etmeliyiz. Sahada ter döken bütün futbolcu kardeşlerimizin de rakibe jest, rakibe saygı göstererek, ırkçılığa müsaade etmeden hareket etmesini diliyoruz. Biri şampiyonluğu hak edecektir, diğerlerinin de ona saygı göstermesini bekliyoruz."
MEHMET SEPİL: GRİ ALANLAR VAR
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise toplantıda kafalarındaki soru işaretlerinin birçoğunu giderdiklerini ancak gri alanlar olduğunu vurguladı. Sepil, "Her şey diyalogla başlıyor VAR ile ilgili. Neyin nasıl olduğunu daha iyi dinledik. Sezon başında da brifing almıştık ama 4-5 kulüp başkanı katılmıştı. Barış Şimşek özellikle VAR protokolü konusunda anlattı, soru işaretlerini izah etti. Ben, bütün kulüpler tatmin oldu diyemem tek başıma. Her gün bu daha da iyiye gidecek. Gri alanlar olduğunu onlar da söylüyorlar, bunun IFAB'ın da talimatlarında olduğunu söylüyorlar. Gri alanlar olunca bunu herkes kendine göre yorumlayabiliyor. Genel olarak faydalı bir toplantı olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
'ALİ KOÇ, TOPLANTININ SELAMETİ İÇİN KATILMADI
Birlik Başkanı Mehmet Sepil, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, toplantıya neden katılmadığını açıkladı. Sepil, "Ali Koç başkan beni aradı. Kendisi şu ortamda toplantıya katılmamanın, toplantının selameti için iyi olacağını söyledi. Başarılar diledi. F.Bahçe'nin kendi tasarrufudur ama Ali başkan beni arayıp katılmayacağını söyledi, F.Bahçe olmadan bu toplantıyı yaptık" bilgisini paylaştı.
LİSANS İÇİN TOP TFF'DE
Bir de lisans uygulaması konusu vardı, oldukça hararetli bir transfer dönemi geçti ve geride kaldı. Onu da tartıştık ama önümüzde ne yapacağımızı, bu lisans uygulamasının önümüzdeki sene ne şekilde olacağını, nelerin düzeltilmesi gerektiğinin birlikte tartışılması gerektiğini konuştuk. Kısa sürede TFF geri dönüş yapacak ve çalışmalara başlayacağız."
EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN
Mehmet Sepil, son zamanlarda statlarda oluşan ırkçı söylemler konusunda TFF'den istekte bulunduklarını aktardı. Sepil, "Statlardaki ırkçı söylemleri tartıştık. Federasyonun yasaları, kuralları var ama kulüpler olarak en şiddetli şekilde cezalandırılmasını istedik. En büyük övüncümüz, Avrupa'daki bu sorunun Türkiye'de çıkmamasıydı ve bu sorunun giderilmesi gerektiğini görüştük" ifadelerini kullandı.
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