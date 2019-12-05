Beşiktaş'ın transfer listesindeki Sporar için ilk görüşme yapılacak
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Beşiktaş’ın golcü transferinde ilk sırada yer alan Sporar için gelecek hafta ilk görüşme yapılacak. Yönetimin bu oyuncu için resmi teklifi yapacağı öğrenildi.Beşiktaş'ta Sporar için ilk adım gelecek hafta atılacak. Bir süredir Slovenyalı oyuncu için nabız yoklayan Siyah-Beyazlı yönetimin hem Sparta Bratislava hem de futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olması Beşiktaş'ın transferde elini güçlendiriyor. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transferi bizzat üstlendiği ortaya çıktı. Yönetimin bu oyuncunun sözleşmesi biteceği için Sparta Bratislava'ya 300 bin Euro'luk sembolik bir rakam ödemeyi düşündüğü ve transferi devre arasında gerçekleştirmek istediği öğrenildi.
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