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Quaresma'dan asker selamı açıklaması

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Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
QUARESMA'DAN ASKER SELAMI AÇIKLAMASI

'ın eski yıldızı A Spor'un sorularını yanıtladı. Quaresma 'ın asker selamı gol sevincine tepki gösteren Avrupa'ya "Bence hiçbir sorun yok. Herkes golü istediği gibi kutlayabilir" yorumunu yaptı.

forması giyen Portekizli futbolcu A Spor'un sorularını yanıtlıyor. Yıldız isim, A 'ın asker selamıyla ilgili "Bence hiçbir sorun yok. Herkes golü istediği gibi kutlayabilir" yorumunu yaptı.

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma A Spor'un sorularını yanıtlıyor... Tecrübeli ismin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

" muhteşem bir antrenör. Türkiye Milli Takımı da golü istediği gibi kutlayabilir. Sonuçta bir saygısızlık yok."

"'a dönüş konusuyla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü Kasımpaşa'nın futbolcusuyum. Buna karar verecek olan da ben değilim. Ama taraftarların bana yaklaşımı her zaman çok güzel."

"Geleceğimle ilgili çok düşünmedim. Zaten ne olacağını Allah bilir. Şu an olabildiğince futbol oynamaya odaklandım. Neler olacağını hep beraber göreceğiz."

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