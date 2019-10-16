Quaresma'dan asker selamı açıklaması
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma A Spor'un sorularını yanıtladı. Quaresma Milli Takım'ın asker selamı gol sevincine tepki gösteren Avrupa'ya "Bence hiçbir sorun yok. Herkes golü istediği gibi kutlayabilir" yorumunu yaptı.
Kasımpaşa forması giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma A Spor'un sorularını yanıtlıyor. Yıldız isim, A Milli Takım'ın asker selamıyla ilgili "Bence hiçbir sorun yok. Herkes golü istediği gibi kutlayabilir" yorumunu yaptı.
Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma A Spor'un sorularını yanıtlıyor... Tecrübeli ismin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Şenol Güneş muhteşem bir antrenör. Türkiye Milli Takımı da golü istediği gibi kutlayabilir. Sonuçta bir saygısızlık yok."
"Beşiktaş'a dönüş konusuyla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü Kasımpaşa'nın futbolcusuyum. Buna karar verecek olan da ben değilim. Ama taraftarların bana yaklaşımı her zaman çok güzel."
"Geleceğimle ilgili çok düşünmedim. Zaten ne olacağını Allah bilir. Şu an olabildiğince futbol oynamaya odaklandım. Neler olacağını hep beraber göreceğiz.".
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