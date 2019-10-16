Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman eleştirisi
Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çebi Fikret Orman için "Beni çok acıtan bir olay yaşadım, sabaha kadar gözümü kırpamadım. Şenol Güneş ile beraber çalışmamışım, Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu biz demeyi bilmeyen, bana ağabey diyen biri söylüyor. O kadar yıl ikinci başkan olarak çalışmış bir insan olarak bunların söylenmesi yanlıştır. Her zaman 'Ben, ben, ben' diyen bir insandan ne beklenebilir ki? Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, adaylığı hakkında konuştu.
Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, şu sözleri kullandı;
Ayın 20'sinde hepinizin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ın marka değerini daha da yukarı çıkaracak olan genel kuruldaki adet, Beşiktaş için önem ifade etmektedir.
19 yıldan beri birileri nöbeti bırakıyor, aynı mantıkta olan birileri görevi alıp devam ediyor. Ne yazık ki bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş bulunuyorum. Ne yazık ki bizim dönemimizde sayın Serdal Adalı beyefendinin de bu düzenin devamı olarak göreve talip olduğunu görüyorum. Ben ise bu düşüncenin tam tersi olarak aday oluyorum. Yeni bir düzen, yeni bir devrim için aday oluyorum.
''PARALAR NEREDE SORUSU...''
Paralar nerede sorusunun benim aracılığımla taraftara sordurulduğunu yaymaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Beşiktaş'ta başkanın haberi olmadan kuş uçmaz ama 2. Başkan'ın haberi olmadan kuşlar uçar. Fikret Orman'a teşekkür ediyorum ama artık birilerin devamı olmadan Beşiktaş'a katkıda bulunmak için başkan olmak istiyorum.
FİKRET ORMAN İÇİN...
Beni çok acıtan bir olay yaşadım, sabaha kadar gözümü kırpamadım. Şenol Güneş ile beraber çalışmamışım, Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu biz demeyi bilmeyen, bana ağabey diyen biri söylüyor. O kadar yıl ikinci başkan olarak çalışmış bir insan olarak bunların söylenmesi yanlıştır. Her zaman 'Ben, ben, ben' diyen bir insandan ne beklenebilir ki? Bu benim canımı çok acıttı. Kendisine hakkımı helal etmiyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Her zaman ben diyen, biz diyemeyen biriydi. Şaşırmıyorum. Adaylardan Serdal Adalı'nın da konuşmalarını maalesef duyuyorum. Beşiktaşımızı hırslarımızla yakmayacağız. Ben camiaya hiçbir zaman yalan söylemeyeceğim, her zaman şeffaf olacağım.
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