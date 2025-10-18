Dünyaya 25 haftalıkken gelen bebek ailesine kavuştu

Konya'da yaşayan Rukiye Önel (28), gebelik zehirlenmesi şüphesiyle geldiği SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bebeğin kalp atış hızında da yavaşlama olması sebebiyle sezaryene alındı.

470 gram olarak dünyaya gelen Hatice Asel, uygulanan yoğun tedavinin ardından 3,5 ay sonunda 1 kilo 900 gram ağırlığa ulaşınca taburcu edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Konak, AA muhabirine, Hatice Asel'in gebeliğin 25. haftasında 470 gram olarak doğması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını anlattı.

Konak, kalp ve akciğerle ilgili gelişim problemi yaşandığını dile getirerek, "Bütün erken doğan veya bu kadar küçük doğan bebekler gibi bir sürü ciddi problemle uğraştı. Kendisi savaştı, ailesinin duası, bizim çabamızla akciğer, kalp problemleri halloldu." dedi.

Hatice Asel bebeğin uzun süre entübe kaldığını ifade eden Konak, süreçte yavaş yavaş solunum desteklerinin azaltıldığını, kalple ilgili de sorun kalmadığını söyledi.

"Yeni doğmuş bir bebek gibi"

Konak, Hatice Asel'in çok küçük doğum ağırlığında olması nedeniyle azar azar ağızdan, beraberinde de damardan beslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onu besleyebildik, büyütebildik. Annenin uyumu da daha iyi oldu. Daha çok süt getirmeye başladı. Biz de damar yoluyla beslemeyi kesip sırf ağızdan beslemesini yaptık. Çenesi çok kuvvetli olmadığı için önce uzun süre hortumla beslendi ama müsait olur olmaz annesinin desteğiyle ağızdan beslemeye geçtik. Kanguru bakımı dediğimiz annesiyle ten tene temasını sağladık. Asel bir iki defa bunu yaptı. Anne karnında duyduğu seslerin, hissettiği kokuların devamını doğum sonrasında da fark etmesi, onun yaşaması için çok büyük motivasyon kaynağı."

Hatice Asel'in artık 3,5 aylık bir bebek olduğuna işaret eden Konak, "Doğumdan sonra 3,5 ay geçti ama onu hala normal vaktinde doğan bir 3,5 aylık bebek gibi değerlendiremiyoruz. Şu an yeni doğmuş bir bebek gibi. Bundan sonraki takipleri, büyüme, gelişme takipleri ona göre değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"Asel'im çok güçlüydü"

Anne Rukiye Önel de acil sezaryene alındığını belirterek, doğum sonrası bebeğin gördüğü tedaviyi anlattı.

Doğum sonrası risklerin kendisine anlatıldığını dile getiren Önel, "'Her şeye hazırlıklı olun.' dediler, çok küçüktü. 3,5 ay zor geçti. Hastaneden bebeğini kucağına almadan çıkmak apayrı bir zorluktu. Anlatılmıyor, yaşanıyor sadece. Şimdi Asel 1 kilo 900 gram. Biz birbirimize çok güvendik. Asel'im çok güçlüydü. Onun gücü, Rabb'imin izniyle bugünlere geldik." diye konuştu.

Baba Rahman Önel (30) de bebeğine kavuşmanın büyük mutluluk olduğunu söyledi.