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Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.04.2025 09:10
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Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket

Kanser hastası ve yakınlarından olan 1270 kişi ile yapılan anket sonrası dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Buna göre hastaların yüzde 70'inin ilaca erişimde problem yaşamadığı belirtilirken, yüzde 53'üne ise tanının 1 aydan kısa bir sürede konulduğu öğrenildi.

Kanser hastalarının ilaçlara olan erişimi ile ilgili olarak online olarak 1270 hasta ve hasta yakınının katılımı ile anket düzenlendi. Ankette hastalık öyküleri, gelecek beklentileri ve sağlık algısına ilişkin görüşlere de yer verildi. Sabah'ın haberine göre meme, kolon ve akciğer kanserinin ilk sıralarda yer aldığı görülürken, ankete katılanların beklentileri arasında ulaşım, ücretsiz grup terapisi, bireysel psikososyal destek ve diyetisyenden ücretsiz beslenme tavsiyeleri gibi şeyler yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 70'i kanser ilacına erişimde sorun yaşamadığını belirtti. (A Haber arşiv)Ankete katılanların yüzde 70'i kanser ilacına erişimde sorun yaşamadığını belirtti. (A Haber arşiv)

YÜZDE 70'İN İLACA ERİŞİMİNDE SORUN YOK
Ankette dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:
- Ankete katılan hastaların yüzde 70'i ilaca erişimde sorunla karşılaşmadı.
- Yüzde 65'i merkeze erişmede sorun yaşamadı.
- Yüzde 53'ü bir aydan az vakitte tanı aldı.
- Tanıdan sonra tedaviye başlama süresi yüzde 50'nin üzerinde.
- KETEM'deki ücretsiz hizmetlerden yüzde 76.97'si haberdar.
- Yüzde 31.13'ü Sağlık Bakanlığı/ devlet hastanesinde, yüzde 30.16'sı da özel hastanede tedavi gördü.
- Pandemi sürecinde hastaların yüzde 89'u, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de hasta ve yakınlarının yüzde 77.87'si sorun yaşamadı.

İstatistiklere göre her 5 kişiden birinin kansere yakalanma, her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)İstatistiklere göre her 5 kişiden birinin kansere yakalanma, her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE KANSER RİSKİ
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Harun Bağcı: "Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden birinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri, akciğer, meme ve kolorektal kanserler benzerlik gösteriyor."

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Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket
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