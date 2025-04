Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket

İstatistiklere göre her 5 kişiden birinin kansere yakalanma, her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. (A Haber arşiv)

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE KANSER RİSKİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Harun Bağcı: "Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden birinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri, akciğer, meme ve kolorektal kanserler benzerlik gösteriyor."