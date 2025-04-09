Kanser ilacına erişimde sorun yok! Dikkat çeken anket

Kanser hastalarının ilaçlara olan erişimi ile ilgili olarak online olarak 1270 hasta ve hasta yakınının katılımı ile anket düzenlendi. Ankette hastalık öyküleri, gelecek beklentileri ve sağlık algısına ilişkin görüşlere de yer verildi. Sabah'ın haberine göre meme, kolon ve akciğer kanserinin ilk sıralarda yer aldığı görülürken, ankete katılanların beklentileri arasında ulaşım, ücretsiz grup terapisi, bireysel psikososyal destek ve diyetisyenden ücretsiz beslenme tavsiyeleri gibi şeyler yer aldı.