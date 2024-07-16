Cildi korumak için sağlıklı beslenmek ve yeterli su tüketmek önemli
Cilt, vücudumuzun en büyük organı olup dış etkenlere karşı bir bariyer görevi görür. Sağlıklı bir cilt için beslenme alışkanlıklarımız büyük önem taşır. Uzmanlar, sağlıklı bir cilt için doğru besinleri tüketmenin ve yeterli miktarda su içmenin gerekliliğine dikkat çekiyor.
Güneş ışınlarının cilt üzerindeki yıpratıcı etkilerine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Sağlıklı beslenerek cildinizi koruyup direncini arttırabilirsiniz. Cilt sağlığı için gerçek kahraman ise su tüketimidir. Yeterli su tüketimi cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar, hücreleri yeniler" diye konuştu.
"C ve E vitaminleri cildin güneşe karşı direncini artırır"
Özellikle yazın daha fazla maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt sağlığını korumak için beslenme sistemine dikkat etmek gerektiğini ifade eden Diyetisyen Erden antioksidanların vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı koruduğunun altını çizdi. C vitamininin güçlü bir antioksidan olduğunu vurgulayan Diyetisyen Erden, "C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini depo edilemediği için günlük olarak alınması gereken bir vitamindir. E vitamini ise cildi serbest radikallerden korur ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Badem, avokado ve ayçiçeği çekirdeği gibi gıdalar E vitamini kaynağıdır. Bu besinlerin düzenli tüketilmesi cildin, güneşin zararlı etkilerine karşı daha dirençli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.
"Havuçtaki beta karoten cilt hücrelerini yeniler"
Güçlü bir antioksidan olan likopenin en büyük depo kaynağının domates olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, karpuz ve pembe greyfurtun da likopen kaynağı olduğunu ve bu besinleri tüketmenin cildi içten dışa koruduğunu dile getirerek şöyle devam etti:
"Beta karotenin de aynı şekilde cilt sağlığı için önemli bir antioksidandır. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi beta karoten zengini gıdalar cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüştürülerek cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Yeşil çay, üzüm ve yaban mersini gibi polifenol zengini besinler ise ciltteki iltihaplanmayı azaltarak cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur."
"Omega-3 iltihaplanmayı azaltır"
Antiinflamatuar özelliğiyle iltihaplanmayı azaltan Omega-3'ün yağ asitlerinin ve cildin elastikiyetini arttırdığını altını çizen Diyetisyen Erden, böylece cildin nem dengesini koruyup UV ışınlarına karşı cildi güçlendirdiğini söyledi. Ayşegül Erden, Omega-3 açısından zengin besin kaynaklarını ise, "Balık, özellikle somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, ceviz, keten tohumu ve chia tohumu" olarak sıraladı.
Selenyumun cilt hücrelerini serbest radikallerden koruyup cilt elastikiyetini artırdığını, cildin daha pürüzsüz ve sağlıklı görünmesine yardımcı olduğunu belirten Erden, Brezilya fındığı, ton balığı ve yumurtanın ise selenyum açısından zengin besinler olduğunu ifade etti. Kabak çekirdeği, mercimek ve yoğurdun çinko açısından zengin olduğuna işaret eden Diyetisyen Erden, antienflamatuar özelliklere sahip çinkonun cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırıp cildin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu ve cilt onarımını desteklediğini dile getirdi.
"Cildin parlak ve sağlıklı görünmesi için yeşil yapraklı sebzeler yiyin"
Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan ve vitaminler açısından zengin olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Ispanak, pazı ve brokoli gibi sebzeler, cilt sağlığını korur ve cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Bu sebzeler, cildin nem dengesini koruyarak daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur" dedi.
"Yeterince su tüketmeye önem verin"
Özellikle yaz aylarında terlemeye bağlı sıvı kayıpları artacağından dolayı yeterli su tüketiminin son derece önem taşıdığını belirten Diyetisyen Erden, konuşmasının devamında, "Cilt sağlığı için ilk yapılması gereken yeterli miktarda su tüketmenizdir. Su, cildin nem dengesini korur ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yeterli su tüketimi cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlamasının yanında cilt hücrelerinin yenilenmesini de hızlandırır" sözlerini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yurt dışı çıkış harcı güncel fiyat: 2024 Temmuz Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?
- Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...
- AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 16 Temmuz 2024 ! Resimli, dualı, anlamlı, aileye, eşe, dosta AŞURE GÜNÜ tebrik mesajları! Instagram, WhatsAPP, SMS
- YKS sıralama hesaplama nasıl yapılır? 2024 YKS TYT 2 yıllık bölümler ve üniversite taban puanları kaçtır?
- YKS birincisi kim oldu, kaç kişi? YKS 2024 AYT-TYT-YDT'de 500 tam puan kaç kişi yaptı? YKS 1.'si hangi ilden çıktı?
- YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir? YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları
- YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları nereden öğrenilir? meb.gov.tr 2024 SONUÇ TAKVİMİ
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? AK Parti'den flaş açıklama! Emekliye ek zam müjdesi
- SAATLER KALDI: 2024 YKS bugün açıklanır mı, ne zaman? ÖSYM son dakika YKS açıklandı mı? AYT-TYT-YDT sonuç tarihi...
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...