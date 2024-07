Cildi korumak için sağlıklı beslenmek ve yeterli su tüketmek önemli

"C ve E vitaminleri cildin güneşe karşı direncini artırır"

Özellikle yazın daha fazla maruz kalınan güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt sağlığını korumak için beslenme sistemine dikkat etmek gerektiğini ifade eden Diyetisyen Erden antioksidanların vücudu serbest radikallerin zararlarına karşı koruduğunun altını çizdi. C vitamininin güçlü bir antioksidan olduğunu vurgulayan Diyetisyen Erden, "C vitamini kolajen üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini artırır. Portakal, çilek ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. C vitamini depo edilemediği için günlük olarak alınması gereken bir vitamindir. E vitamini ise cildi serbest radikallerden korur ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Badem, avokado ve ayçiçeği çekirdeği gibi gıdalar E vitamini kaynağıdır. Bu besinlerin düzenli tüketilmesi cildin, güneşin zararlı etkilerine karşı daha dirençli olmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

"Havuçtaki beta karoten cilt hücrelerini yeniler"

Güçlü bir antioksidan olan likopenin en büyük depo kaynağının domates olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, karpuz ve pembe greyfurtun da likopen kaynağı olduğunu ve bu besinleri tüketmenin cildi içten dışa koruduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Beta karotenin de aynı şekilde cilt sağlığı için önemli bir antioksidandır. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi beta karoten zengini gıdalar cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüştürülerek cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Yeşil çay, üzüm ve yaban mersini gibi polifenol zengini besinler ise ciltteki iltihaplanmayı azaltarak cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur."