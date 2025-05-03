Başkan Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj! "Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'de açıklamalarda bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kıymetli gençler teknolojide bir dünya markası olan TEKNOFEST'in 11.sini Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. 47.865 yarışmacı başvurdu. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yarışmaya katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim.

Burada sergilenen eserler, başarılan işler, gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net ortaya koyuyor. Her biri emek ve özen içeren bu eserlerin Kıbrıs'ta sergilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Bir milletin, iki devletin, ortak istikbaline doğru attığı önemli bir adımdır. Biz Türk milleti, ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Adanın her metrekaresinde izimiz, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençleriyle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik eserlerimizle inşallah burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan şehitlerime rahmet diliyorum.

Tam bağımsız Türkiye idealimizi fiile çıkartmak için yerli ve milli teknoloji hamlemizi ortaya çıkardık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz paydada en büyük paylardan birisi şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'a aittir. Bu yola koyulduğumuzda, bize yapamazsınız diyenlere en büyük cevabı sizlerle veriyoruz.

TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz.Şüheda yurdu bu toprakları, gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

"SİHA TEKNOLOJİSİNDE EN GELİŞMİŞ İLK 3 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin ürettiği teknolojiyle çok daha müreffeh bir Türkiye, çok daha iyi bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşaa edeceğiz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız. Yeni okulların yanı sıra, mevcut okulların tadilatı ile depreme hazırlıyoruz. Adayı bir eğitim alanına çeviriyoruz. Türkiye'de hangi imkanlar varsa KKTC'de de aynı imkanlar olacak. Son dönemlerde kamuoyumuzu da ilgilendiren İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi bir olay daha teşkil edemeyecek. Gençlerimizin spor yapmasını teşvik ediyoruz. Bu alanda spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşaa ediyoruz. Adada genelinde 5 binada 7 bin 26 öğrenciye barınma hizmeti veriyoruz. Burada şu müjdeyi de vermek isterim; Elektronik devlet uygulamasında sona gelindi. Çok yakında uygulamanın lansmanı yapılacak.

"SUYU GETİRDİK ELEKTRİĞİ DE GETİRECEĞİZ"

Türkiye'den KKTC'ye denizin altında suyu getirdik. Şimdi ikinci etap, inşallah elektriği de getireceğiz. Su ve elektrik anlamında inşallah KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Gözleri karanlığa alışkın olanlar, aydınlıktan korkacaklardır. Kıbrıs Türkü'nden uzak duranlar elbette TEKNOFEST'ten rahatsız olacaklardır. Kılık kıyafetten rahatsız olanlar, faşizan tavırlar sergileyenler elbette buradan rahatsız olacaklardır. Buradan sen kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma karşında bizi bulursun? Biz bununla ilgili çok mücadele verdik ve bu mücadeleyle buralara geldik.

Bedeller ödedik ama hedeflerimizde kopmadık. Bize 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere en güzel cevabı sizinle veriyoruz. SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik. Sıırı Süreyya Önder'in vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Önder Terörsüz Türkiye'ye emek harcadı.