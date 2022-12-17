17 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık raporlarının süresi uzatıldı

Sağlık raporlarının süresi uzatıldı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.12.2022
ABONE OL
Sağlık raporlarının süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığından, 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan sağlık raporlarına ilişkin, "Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak." bilgisi verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA