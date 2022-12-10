Aralık ortası ve ocak ayının başına dikkat! Hızla artıyor! Çocuklara yönelik özel uyarı...

"DİĞER VİRÜSLERİ GÖRMEDİĞİMİZ YAKLAŞIK 2,5 YILI GEÇİRDİK"

Kovid-19 salgınında ise ilk defa karşılaşılan bu virüsün tek başına hakimiyet sağladığını ve bu dönem içinde diğer solunum yolu enfeksiyonlarının neredeyse hiç aktivitesinin olmadığını söyleyen Kara, "Hem alınan önlemler hem de Kovid-19'un dolaşımda çok hakim olması, ortamdaki tek patron virüs gibi davranması nedeniyle diğer virüsleri görmediğimiz yaklaşık 2,5 yılı geçirdik. Özellikle ağustos ayından sonra Türkiye'de salgından önce yoğun görülen diğer virüsler arttı." diye konuştu.

Bunun bilim insanlarınca öngörüldüğüne ancak bu kadar ağır seyredeceğinin beklenmediğine işaret eden Kara, bu virüslerin çok hızlı bir giriş yaptığını ve çok sayıda kişiyi hasta ettiğini söyledi.

Kara, "Türkiye özelinde geçen haftanın verilerine göre, Rinovirüs birinci sırada, ikinci sırada parainfluenza ve bunun arkasında da grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden RSV geliyor, altlarda da grip (influenza), son sırada ise Kovid var." dedi.