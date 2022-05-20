20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri ABD'de çocuklara Pfizer-BioNTech önerisi

ABD'de çocuklara Pfizer-BioNTech önerisi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 20.05.2022
ABONE OL
ABD’de çocuklara Pfizer-BioNTech önerisi

ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışmanları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu tavsiye etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA