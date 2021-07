Recep Dağıstanlı: Kanser hastalarının son evresine dikkat!

Herbalist Recep Dağıstanlı kanserli hastaların son günlerinde nasıl bir durum içerisinde olduğunu dile getirdi. Recep Dağıstanlı; Hasta ve hasta yakınlarının bu güne kadar anlattıklarını size aktarmakta; "Kanser hastalarının son günlerinde bazı komplikasyonlarla karşılaşmaları oldukça yüksektir. Özellikle, mide bulantısı, istifra, iştahsızlık, 4-5 çorba kaşığı çorba ancak içebilecek duruma düşülebilmesi, nefes darlığı, öksürük vb, balgam gibi durumları sürekli yaşamaktadırlar. Bunlar kanser türlerine göre de değişmektedir. Mesela, Karaciğer kanseri olan bir hastanın, siroz karın zarı kanserinde karında asit toplanması, karından sıvı aldırması, bazen 2-3 gün aralıklara düşer. 9 litreye kadar karından sıvı aldıran olabilir. Karaciğer kanseri, siroz, karın zarı kanseri, safra kesesi kanseri, pankreas kanserinde sarılık, total bilirubin yüksekliği ile kanser çeşidine göre farklılıklar gösterebilir. Özellikle sarılık var ise gözlerde sararma, vücut sarı renk alması ile karşılaşabilir. Kemik kanseri ve kemik metastazı yaşayan hastalarda ağrılar özellik ile ağrı kesici bant- ya da morfin kullanmaya kadar gider. Zayıflama, yatakta yatmak, yatak yaraları, Wbc ( lökosit )düşüklüğü ya da yüksekliği, Plt (trombosit )düşüklüğü, Hgb kansızlık, tuz oranında düşüklük Na, Cl düşüklüğü, vitamin ve minerallerde düşüklük, metastaz yapması, kemoterapi tedavisi ve radyoterapi tedavisi sonrasında eve gönderilmesi gibi durumlarla karşılaşmaktadırlar." Diye ifade etti.

Kanser hastalığı yaşayan ve son dönemlerinde olan hastaların ruhsal travmalarını önlemek adına sabırlı ve anlayışlı olmak en temel noktadır. Sonucunda hastanın yaşadığı ağrı ve durumlar kolay yaşanabilecek bir durum değildir.



Bu konuda da hassas davranılması gerektiğini ifade eden bitki uzmanı Recep Dağıstanlı, "Sakın umutsuzluğa kapılmayın, her zaman bir çare vardır. Cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy ile tedavi imkânı bulan hastaları mutlaka okuyun ve inceleyin. Hastalık artık tüm vücutta yayılmış ve komplikasyonlar artık hat safhaya ulaşmışsa hasta kendini evde ve hayatta fazlalık hisseder. Yani aslında ölümü ister. Aile fertlerine kendini fazlalık olduğunu ve onun çok masraf yaptıklarını ya da çok üzdüğü gibi duygusal bir kimlik oluşur. 3 oda arkasını duyar. Siz orda konuşursunuz. Onları duyar ve hisseder. Siz arka odada ağlarsınız onun odasına gelirsiniz o sizi hisseder. Kesinlik ile ağlayıp da ya da üzüntülü olarak odasına girmeyiniz. Ajitasyon yapar. Halüsinasyon görür. Yani geçmişten insanlar ile konuşur. Özellik ile anne, baba kardeşler ile konuşur. Ölmüş kim var ise sanki buradaymış gibi konuşur. Ölümü hisseder. Bazen de ölüm yemeği gibi son kez iştahı açılır aniden ve çok yemek ister. Ve yerde. Sevdiği şeylerden uzaklaşır. Çevresindekileri tanımaz. Tedavileri kabul etmez. Gereksiz görür artık. Eskiden sevdiği hiçbir şey sevmez duruma gelir. Ölmek ister. Ölüm hissi kabul eder. Ölüm riski artık onun için vardır. Kemik metastazı ya da kemik kanserinde ağrılardan ölmek istiyorum der. Çok sinirli olur. Her şeye sinirlenir bağırıp sinirlenir. Burada siz sakin olacaksınız. Bundan sonraki artık tümör ya da metastaz değildir. Zamandır. Zamanı düzgün kullanın. Ama sakın unutmayın her zaman çözüm var. Uygun zamanda uygun yerde uygun insan sakın unutmayın. Derdi veren Allah cc dermanını da verir. Bilen bilmeyen bilmez." diye ifade etti.

