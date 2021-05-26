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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | (26 MAYIS 2021)

| 26 Mayıs 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) ve tablosunu duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | 26 MAYIS 2021

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin korona virüs , , ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 26 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 25 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte 'nın Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (26 MAYIS 2021)

Tabloya göre son 24 saatte 166 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 787'a yükseldi.

VAKA SAYISI

Toplamda 53 milyon 38 bin 651 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 214 testten, 8 bin 738 yeni vaka sayısı, 681 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISI

Toplam vaka sayısının 5 milyon 212 bin 123 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 205 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 57 bin 713'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA, SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKASI SAYILARINI AÇIKLADI

Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta illere göre haftalık Kovid-19 vakası sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (25 MAYIS 2021'E AİT) illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihler arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

Vaka sayısı en çok azalan illerin bilgisini de paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

İllerin 15-21 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, yüksekten aza doğru şöyle sıralandı:

"Gümüşhane 163,72, Erzurum 151,40, Bolu 139,14, Kütahya 134,91, Kars 134,77, Kocaeli 130,73, Zonguldak 129,90, İstanbul 123,88, Bilecik 123,45, Ankara 123,02, Ağrı 122,52, Eskişehir 120,72, Rize 119,64, Kayseri 118,82, Düzce 118,02, Ordu 117,28, Tokat 112,90, Ardahan 110,23, Kırklareli 108,64, Niğde 106,61, Isparta 105,38, Sivas 102,38, Kastamonu 99,10, Çorum 99,03, Samsun 97,19, Çankırı 97,18, Burdur 96,97, Bitlis 96,58, Kırıkkale 94,37, Konya 94,31, Sakarya 94,28, Trabzon 93,73,

Erzincan 92,56, Tekirdağ 90,84, Malatya 90,06, Yozgat 88,29, Balıkesir 86,35, Kırşehir 84,76, Giresun 84,69, Bartın 83,43, Afyonkarahisar 82,64, Tunceli 80,29, Bursa 80,28, Amasya 79,29, Artvin 74,93, Nevşehir 74,76, Karabük 73,48, Denizli 73,2, Çanakkale 72,75, İzmir 72,75, Karaman 72,57, Gaziantep 67,06, Bayburt 65,93, Bingöl 65,66, Uşak 64,69, Batman 64,16, Diyarbakır 62,74,

Vaka ve vefat rakamları düşüyor VAKA VE VEFAT RAKAMLARI DÜŞÜYOR

Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Manisa 60,59, Aksaray 58,86, Hakkari 56,68, Muğla 56,26, Sinop 51,28, Van 50,72, Şanlıurfa 50,68, Iğdır 50,67, Kilis 50,42, Mardin 49,84, Yalova 48,54, Antalya 47,01, Muş 41,84, Adıyaman 40,32, Kahramanmaraş 35,95, Şırnak 35,15, Siirt 34,13, Mersin 33,55, Aydın 31,10, Adana 18,90, Hatay 16,69, Osmaniye 15,68"

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

24 MAYIS

23 MAYIS

22 MAYIS

21 MAYIS

20 MAYIS

19 MAYIS

18 MAYIS

17 MAYIS

16 MAYIS

15 MAYIS

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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