Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | (26 MAYIS 2021)

SAĞLIK BAKANI KOCA, SON BİR HAFTADA HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKASI SAYILARINI AÇIKLADI



Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta illere göre haftalık Kovid-19 vakası sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (25 MAYIS 2021'E AİT) illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.