Koronavirüs geçirenler dikkat! Bir yan etkisi daha ortaya çıktı

Kulak, burun, boğaz kliniklerinde ani işitme kaybı durumunun kendileri için önemli olduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Ani işitme kaybı erken dönemde tanı ve tedavisi yapılması gereken bir hastalıktır. 1 Nisan-30 Eylül 2019 ile Kovid-19'un yaşandığı 1 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ani işitme kaybına bağlı olarak sıkıntı yaşayan grupları değerlendirdik. Kovid-19'un sinir hücrelerini tutucu özelliğinden dolayı ani işitme kaybı geçiren hasta sayısında yüzde 50'ye yakın bir artış tespit ettik. Ani işitme kaybıyla gelen hastaların yarısından fazlasında Kovid-19 semptomlarının olduğunu ve bu hasta grubunda PCR testlerinin de pozitif olduğunu gördük. Bu hastaların hem ani işitme kaybıyla ilgili tedavisini hem de Kovid-19 tedavisini yapmaya çalıştık."

Doç. Dr. Fidan, bu hastaların ani işitme kayıplarının hem miktarını hem de sürelerini değerlendirdiklerini de dile getirdi.

Hastaların, Kovid-19'a yakalanma endişesiyle hastaneye geç başvurduklarını gördüklerini anlatan Fidan, "Bu, tedavinin etkinliği açısından bizi sıkıntıyı sokacak bir durum. Hastaların, yaşadıkları ani işitme kayıplarında durumun geçici olduğunu düşünmeden mutlaka hekimlere ulaşması gerekiyor." diye konuştu.

Fidan, çalışmanın American Journal of Otolaryngology dergisinde yayımlanarak dünyayla paylaşıldığını sözlerine ekledi.