24 Mart 2021, Çarşamba
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Koronavirüs ilacı bulundu mu | Kovid-19'a karşı ilaç hamlesi! Düğmeye basıldı

| Koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirilmeye başlandığını açıkladı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Koronavirüs ilacı bulundu mu | Kovid-19'a karşı ilaç hamlesi! Düğmeye basıldı

Şirketten yapılan açıklamada ilk laboratuvar çalışmalarında potansiyel vaat eden sonuçlar alındığı bildirildi.

Virüsün hücrelerde çoğalmasını engellemesi beklenen ilacın, HIV ve Hepatit C gibi diğer viral hastalıkların tedavisinde de etkili olduğu söylendi.

Hürriyet'in haberine göre; Şirket ayrıca erken evre koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi.

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