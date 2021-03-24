24 Mart 2021, Çarşamba
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Fransa'da son 24 saatte 14 bin 678 koronavirüs vakası kaydedildi

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 14 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 935'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Fransa'da son 24 saatte 14 bin 678 koronavirüs vakası kaydedildi

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 14 bin 678 artışla 4 milyon 313 bin 73'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 756 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1622 artışla 283 bin 507'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 595 bin 920'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 522 bin 337'isine ikinci doz aşı uygulandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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