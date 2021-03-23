Koronavirüs aşısı AstraZeneca hakkında flaş açıklama! İşte verilerdeki flaş detay

Dün Reuters'da yer alan habere göre ABD, Şili ve Peru'da sürdürülen ve 32 binden fazla gönüllünün katıldığı faz üç çalışmalarının tamamlanmasından sonra AstraZeneca Kovid-19 aşısının etkinlik ve güvenlik oranları açıklanmıştı. Açıklanan bu sonuçlara göre Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca birlikteliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısının etkin ve güvenli olduğu açıklanmıştı.