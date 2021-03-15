Op. Dr. Ahmet Alp: Rinoplasti ameliyatında doğru planlama önemli

KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI

Op. Dr. Ahmet Alp, rinoplasti ameliyatının kişiye özel planlanması gerektiğini belirterek, ''Günümüzde tıpkı moda trendleri gibi estetik trendlerinden bahsetmek mümkün. Ancak estetik operasyonların trend özelinde planlanmasını doğru bulmuyorum. Kişinin yüz yapısına, burun şekline, burun bölgesindeki deri kalınlığına ve solunum ile ilgili sağlık sorunları yaşayıp yaşamadığına bağlı olarak planlama yapılması hem operasyonun etkisini arttırıyor hem de revizyon rinoplasti olarak adlandırdığımız ikinci bir müdahale gereksinimi azaltıyor. Rinoplasti tavsiye ettiğimiz hastalar nefes alma sorunu olmayan, burun yapısına bağlı olarak horlama ve uyku apnesi belirtileri yaşamayan kişilerdir. Eğer kişinin daha sağlıklı nefes alabilmesi için müdahale yapılması gerekiyorsa septorinoplasti olarak adlandırdığımız, burun kemiği olan septumda var olan eğriliklerin ve yapı bozuklarının düzeltilmesini sağlayan operasyonu öneriyoruz'' dedi.

RİNOPLASTİ PLANLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Op. Dr. Ahmet Alp, rinoplasti planlamasına başlarken öncelikli olarak burnun yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi. ''İnceleme sonucunda septum deviasyonu gibi nefes almayı zorlaştıran ve kişilerin yaşam konforlarını düşüren sorunların olup olmadığının net bir şekilde görülmesi planlama açısından büyük önem taşıyor. Detaylı incelemenin bir diğer faydası da kişilerin yüzlerine ve burun yapılarına uygun olan planlamanın yapılabilmesine olanak sağlaması. Özellikle burun derisinin kalınlığı burnun ne kadar küçültülebileceğinde büyük bir rol oynuyor. Burun estetiği için bize başvuran kişilerin istedikleri görünüm ve operasyon sonucuna dair beklentileri çok değerli olsa da tıbbi anlamda kişinin sağlıklı nefes almasına engel olacak, revizyon rinoplasti ihtimalini gündeme getirecek planlamaları önermiyoruz. Bu noktada kişilere burun estetiğinin sadece estetik bir operasyon olmadığını, kozmetik değişimin aynada çok olumlu etkileri olsa da yaşam kalitesi açısından tam tersi etkilere neden olabileceğini anlatmak gerekiyor.''

Op. Dr. Ahmet Alp, ''Doğru planlanan burun estetiği operasyonlarında hem iyileşme süreci daha konforlu geçiyor hem de kişilerin bu süreçte tüm önerilere uymaları halinde elde edilen sonuçlar da çok tatmin edici oluyor'' diyerek sözlerini noktaladı.