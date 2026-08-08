Yeni dünyanın savaşları artık yalnızca cephede değil, ekranlarda da veriliyor. Silahlar değişti. Algoritmalar, sosyal medya, dijital platformlar ve görünmeyen küresel ağlar ön plana çıktı. Her gün milyonlarca insanın zihnine ulaşan bu sistem yalnızca içerik üretmüyor; algı oluşturuyor, davranış biçimlerini değiştiriyor ve toplumsal refleksleri yeniden şekillendiriyor.

YouTube, Netflix, Instagram, X ve TikTok... Küresel dijital platformlar milyarlarca kullanıcıya ulaşıyor. Peki bu platformları kim denetliyor? Çocukları kim koruyor? Nefret söylemi, şiddet, müstehcen içerikler ve dijital bağımlılığı teşvik eden paylaşımların önüne kim geçiyor? Tartışmaların odağındaki soru tam da bu.

Çünkü dijital mecralarda denetim tartışmalarına neden olan içerikler milyonlarca kullanıcıya hızla ulaşabilirken, geleneksel medya çok daha sıkı kurallar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Bir tarafta küresel dijital platformlar, diğer tarafta ise Türkiye'nin yerli ve milli ulusal yayın kuruluşları bulunuyor. Bir yanda milyarlarca liralık reklam gelirine sahip küresel şirketler, diğer yanda ağır mevzuat, yayın ilkeleri ve idari yaptırımlar çerçevesinde faaliyet gösteren ulusal medya kuruluşları yer alıyor.

Peki aynı alanda faaliyet gösteren bu iki farklı medya düzenine gerçekten aynı ölçüde denetim uygulanıyor mu? Aynı rekabet ortamında yer alan bu iki yapıya eşit kurallar mı uygulanıyor? İşte dijital yayıncılıkta "çifte standart" tartışmalarının odağında da bu soru yer alıyor.

DENETİMSİZLİK UYARISI: "AYNI KURALLAR DİJİTAL PLATFORMLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI"

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital platformlardaki denetim eksikliğinin çocuklar ve gençler açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, "Buradaki denetimsizlik ve kontrolsüzlük, üzülerek söylemek gerekir ki çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesine neden oluyor. Pedofili, istismar ve LGBT içeriklerinin giderek ön plana çıkmasına zemin hazırlıyor. Buna rağmen etkin bir denetim ve kontrol mekanizması işletilmiyor." dedi.

Televizyon yayıncılığının RTÜK tarafından sıkı şekilde denetlendiğini hatırlatan Kırık, aynı hassasiyetin dijital platformlar ve sosyal medya için de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.