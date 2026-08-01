2012 sonrası dijital dönüşüm çocukları nasıl etkiledi? Uzmanlar ekran bağımlılığı ve algoritmalara karşı uyardı

Teknolojinin baş döndüren hızıyla birlikte çocukların oyun alanları sokaklardan ekranlara taşındı. Bilişim uzmanları ve psikologlar, 2012 yılını dijital çağın en büyük ve en tehlikeli kırılma noktası olarak işaret ediyor.Akıllı telefonların ve tabletlerin çocukların hayatına girmesiyle başlayan bu yeni dönemde, algoritmalar evlatlarımızın her adımını takip ederken ruh sağlığı verileri ise korkutucu bir tabloyu gözler önüne seriyor.

İşte dijital bağımlılığın pençesindeki nesilleri bekleyen büyük tehlike ve uzmanların hayati uyarıları...

2012: DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK DÖNÜM NOKTASI

Dijital çağın çocuklar üzerindeki etkisini A Haber ekranlarında değerlendiren Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "2010'dan sonra akıllı telefon teknolojisi yaygınlaşmaya başladığı için çocuklar ve gençler bu teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaya ve yavaş yavaş bağımlı hale gelmeye başladı. Dikkat ederseniz artık çocuklar hiçbir şeyi ezberleyemiyor, sorgulayamıyor ve araştırmayan bir nesil haline geliyorlar. Bunun temel nedeni, 2012 ile başlayan ve pandemiyle zirve yapan dijital ayak izi ve yapay zeka bağımlılığıdır." ifadelerini kullandı.