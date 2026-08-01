Sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar sonrası harekete geçildi! TikTok'taki sapkın paylaşımlara gözaltı
Sosyal medya platformu TikTok üzerinden "Alyanure" kullanıcı adıyla toplumun ahlak yapısını hedef alan ve dini değerleri aşağılayan paylaşımlarda bulunan 21 yaşındaki H.D. isimli şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Sapkın dans videoları ve tepki çeken içerikleriyle infiale yol açan sözde fenomenin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Sosyal medya platformlarında yaptığı müstehcen paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken ve "Alyanure" rumuzunu kullanan H.D. hakkında adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Savcılığın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan H.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntü ve içeriklere ilişkin yürütüldüğü belirtildi.
İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 yaşındaki H.D. hakkında "Müstehcenlik" ile "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.
Soruşturma dosyasında, şüphelinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların hem müstehcenlik suçunu oluşturabilecek nitelikte olduğu hem de dini değerlere yönelik ifadeler içerdiği iddiası üzerine inceleme başlatıldığı kaydedildi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Sosyal medyada "Alyanure" ismiyle tanınan H.D.'nin dijital materyallerinin de incelemeye alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade ve diğer adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.