Sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar sonrası harekete geçildi! TikTok'taki sapkın paylaşımlara gözaltı

Sosyal medya platformlarında yaptığı müstehcen paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken ve "Alyanure" rumuzunu kullanan H.D. hakkında adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 yaşındaki H.D. hakkında "Müstehcenlik" ile "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçlarından işlem başlatıldı.

Soruşturma dosyasında, şüphelinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların hem müstehcenlik suçunu oluşturabilecek nitelikte olduğu hem de dini değerlere yönelik ifadeler içerdiği iddiası üzerine inceleme başlatıldığı kaydedildi.