Mekke ittifakıyla bölgesel güvenlikte yeni dönem başlıyor! A Haber’de çarpıcı analiz: Asıl güç diplomatik caydırıcılık!

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yalnızca askeri bir iş birliği değil, bölgesel güvenlik ve diplomatik caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir adım olduğu değerlendirildi. A Haber'de konuşan Hukukçu Av. Dr. Filiz Değer, anlaşmanın detayları ve Türkiye vizyonuna ilişkin analizlerini paylaştı.

ASKERİ GÜÇTEN ÖTE DİPLOMATİK CAYDIRICILIK

Anlaşmanın mahiyeti ve kamuoyundaki yansımaları değerlendirilirken, bu ittifakın sadece habercilerin katkısıyla oluşan "askeri güç ittifakı" algısının ötesinde bir derinliğe sahip olduğu vurgulandı. Sadece sahadaki savaş senaryoları üzerinden bir yorum yapmanın eksik kalacağı belirtilerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kendi uçağımızı yapmalıyız çünkü müttefiklerimizden bile temin edemeyebiliriz" şeklindeki itirafının, Körfez ve İslam ülkelerinin diplomasisindeki öncelikleri haklı çıkardığı ifade edildi. Savunma sanayiinin bu işin yalnızca bir cephesi olduğu, mevcut süreçte diplomatik caydırıcılığın çok daha hayati bir önem kazandığına dikkat çekildi.