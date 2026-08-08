Mekke ittifakıyla bölgesel güvenlikte yeni dönem başlıyor! A Haber’de çarpıcı analiz: Asıl güç diplomatik caydırıcılık!
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında hayata geçirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması, küresel strateji merkezlerinde geniş yankı uyandırdı. Sadece askeri bir ittifak olmanın ötesinde, uluslararası hukuk zemininde devasa bir "diplomatik caydırıcılık" hamlesi olarak nitelendirilen anlaşma, bölgenin güvenlik mimarisini yeniden inşa ediyor. A Haber'e konuşan Hukukçu Av. Dr. Filiz Değer, Türkiye'nin S-400 sürecinden ortak savunma girişimlerine uzanan güvenlik vizyonunu değerlendirerek, "terörsüz bölge" hedefi doğrultusunda hem sahada hem de diplomaside üstlendiği role ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yalnızca askeri bir iş birliği değil, bölgesel güvenlik ve diplomatik caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir adım olduğu değerlendirildi. A Haber'de konuşan Hukukçu Av. Dr. Filiz Değer, anlaşmanın detayları ve Türkiye vizyonuna ilişkin analizlerini paylaştı.
ASKERİ GÜÇTEN ÖTE DİPLOMATİK CAYDIRICILIK
Anlaşmanın mahiyeti ve kamuoyundaki yansımaları değerlendirilirken, bu ittifakın sadece habercilerin katkısıyla oluşan "askeri güç ittifakı" algısının ötesinde bir derinliğe sahip olduğu vurgulandı. Sadece sahadaki savaş senaryoları üzerinden bir yorum yapmanın eksik kalacağı belirtilerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kendi uçağımızı yapmalıyız çünkü müttefiklerimizden bile temin edemeyebiliriz" şeklindeki itirafının, Körfez ve İslam ülkelerinin diplomasisindeki öncelikleri haklı çıkardığı ifade edildi. Savunma sanayiinin bu işin yalnızca bir cephesi olduğu, mevcut süreçte diplomatik caydırıcılığın çok daha hayati bir önem kazandığına dikkat çekildi.
KOLEKTİF SAVUNMA VE BM ŞARTI'NIN 51. MADDESİ
Hukukçu Av. Dr. Filiz Değer, "Sert güç kullanımı veya kolektif bir müdahaleden ziyade; bu örgütte kolektif savunma ve caydırıcılık ön planda tutuluyor. Tabii ki bölgesel bir güvenlik mimarisi şekilleniyor. Bu anlaşma yapılırken aslında klasik bir savunma iş birliği anlaşması değil. Belki de NATO'nun 5. maddesinde olduğu gibi bir ülkeye saldırı olduğunda diğer devletin de buna destek verecek olması ihtimalleri bu soruları gündeme getirdi" değerlendirmesinde bulundu.
"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ZEMİN"
Anlaşmanın hukuki dayanaklarını detaylandıran Değer, "Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi zaten kolektif meşru müdafaadan bahsediyor. Evet, bütün devletler olarak kuvvet kullanma yasağına tabiyiz ama haksız bir saldırı karşısında tabii ki kendimizi koruyacağız. Kendimizi tek başımıza korumak zorunda da değiliz; ikili, üçlü veya çoklu anlaşmalarla kolektif savunma anlaşmaları imzalama hakkına sahibiz. Dolayısıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uluslararası hukuka uygun bir zemini var. Türkiye'nin her adımı bir şeye dayanıyor, o da Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesidir, dolayısıyla bu sorgulanamaz" sözleriyle hukuki çerçeveyi çizdi.