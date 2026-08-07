Avrupa kıtası sıcaktan kavruluyor! Sofya’da meydanlar boş kaldı

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelerden biri de Bulgaristan oldu. Sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte birçok kişi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Sofya'da yaşayan bir vatandaş, "Sıcakta evden çıkmaya korkuyorum ama çıkmak zorunda kaldım. Aşırı sıcaklar nedeniyle gözümde kan birikintisi oluştu ve göz doktoruna gitmem gerekiyordu. Sofya doğumluyum. Bu yaşıma kadar böyle bunaltıcı sıcaklar görmedim. Umarım hava yakında biraz serinler." sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Bir başka vatandaş ise sıcak havaya karşı aldığı önlemleri, "Sıcaktan korunmak için buzlu limonata içiyorum. Her 20-30 dakikada bir güneş koruyucu krem sürüyor ve mümkün olduğunca gölgede yürümeye çalışıyorum. Gölgede durmak rahatlatıyor ancak güneşin altında nefes almak bile zor. Sofyalıların çoğu şu an tatilde olduğu için sıcakları çok hissetmiyor. Ancak özellikle yaşlılar için bu hava oldukça tehlikeli ve çoğu evlerinden çıkmıyor." sözleriyle aktardı.