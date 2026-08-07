Avrupa kıtası sıcaktan kavruluyor! Sofya’da meydanlar boş kaldı
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da öğle saatlerinde sokaklar boş kalırken, kent sakinleri kavurucu sıcaklara karşı çeşitli önlemler alıyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Sofya'dan son durumu ekrana taşıdı.
Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuraklık ve orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelerden biri de Bulgaristan oldu. Sıcaklığa bağlı sağlık sorunlarının artmasıyla birlikte birçok kişi zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor.
Sofya'da yaşayan bir vatandaş, "Sıcakta evden çıkmaya korkuyorum ama çıkmak zorunda kaldım. Aşırı sıcaklar nedeniyle gözümde kan birikintisi oluştu ve göz doktoruna gitmem gerekiyordu. Sofya doğumluyum. Bu yaşıma kadar böyle bunaltıcı sıcaklar görmedim. Umarım hava yakında biraz serinler." sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.
Bir başka vatandaş ise sıcak havaya karşı aldığı önlemleri, "Sıcaktan korunmak için buzlu limonata içiyorum. Her 20-30 dakikada bir güneş koruyucu krem sürüyor ve mümkün olduğunca gölgede yürümeye çalışıyorum. Gölgede durmak rahatlatıyor ancak güneşin altında nefes almak bile zor. Sofyalıların çoğu şu an tatilde olduğu için sıcakları çok hissetmiyor. Ancak özellikle yaşlılar için bu hava oldukça tehlikeli ve çoğu evlerinden çıkmıyor." sözleriyle aktardı.
OSMANLI'DAN KALAN ŞİFA KAYNAĞI: SERDİKA SULARI
Kentin dört bir yanındaki tarihi su kaynakları, kavurucu sıcaklarda Sofyalılar için serinleme noktası haline geldi. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, "Sofya'nın merkezinde neredeyse her köşe başında böyle çeşmeler bulunuyor. Bu çeşmelerden akan su Vitoşa Dağı'ndan geliyor. Buz gibi, berrak ve kristal berraklığındaki bu su, sıcak havalarda serinlemenin en doğal yollarından biri." ifadelerini kullandı.
Dükkancı, şehrin tarihi su kültürüne de dikkat çekerek, "Sofyalılar su konusunda oldukça şanslı. Şehrin merkezinde, Roma döneminden kalan termal kaynaklar ile Osmanlı döneminde inşa edilen hamam ve çeşmeler bulunuyor. Hâlâ gece gündüz kesintisiz akan ve 'Serdika suyu' olarak bilinen bu kaynaklar, termal özellik taşıyan temiz doğal suyu vatandaşlarla buluşturuyor." dedi.