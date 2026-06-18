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ANALİZ | 107 günlük ABD-İran savaşında kim kazandı, kim kaybetti?

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ANALİZ | 107 günlük ABD-İran savaşında kim kazandı, kim kaybetti?

A Haber ekranlarında yayınlanan Analiz programında, 107 gün boyunca dünya gündemini sarsan ABD-İran savaşı tüm yönleriyle değerlendirildi. Küresel enerji piyasalarını etkileyen, Hürmüz Boğazı'nı kapatan ve bölgesel dengeleri değiştiren savaşın başlangıcından ateşkes sürecine kadar yaşanan gelişmeler mercek altına alınırken, "Kim kazandı, kim kaybetti?" sorusuna da yanıt arandı.

A Haber Analiz programında, ABD ile İran arasında 107 gün süren savaşın siyasi, askeri ve ekonomik sonuçları detaylı şekilde değerlendirildi.

A HABER ANALİZ'DE MASAYA YATIRILDI: 107 GÜNLÜK SAVAŞIN KAZANANI KİM OLDU?

Programda, savaşın yalnızca iki ülke arasında yaşanan bir çatışma olmadığı, etkilerinin tüm Orta Doğu'ya ve küresel ekonomiye yayıldığı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla birlikte savaşın yeni bir aşamaya geçtiği belirtilirken, gözlerin bundan sonraki müzakere sürecine çevrildiği ifade edildi.

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SAVAŞ NASIL BAŞLADI?

A Haber Analiz'de aktarılan bilgilere göre savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi.

ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülke genelindeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattığı hatırlatıldı.

Programda, İran Dini Lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri ve güvenlik yetkilisinin saldırılarda hayatını kaybettiğinin açıklandığı belirtildi.

İRAN'IN KARŞILIĞI VE BÖLGESEL YAYILMA

Analiz programında, İran'ın saldırılara kısa sürede karşılık verdiği ve savaşın hızla bölgesel bir krize dönüştüğü ifade edildi.

Balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil güçler üzerinden gerçekleştirilen saldırılarla İsrail şehirlerinin hedef alındığı, ABD üslerinin vurulduğu ve çatışmaların Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ile Kızıldeniz hattına kadar yayıldığı aktarıldı.

REUTERSREUTERS

Lübnan cephesinin yeniden hareketlendiği ve İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile Beyrut çevresinde yoğun operasyonlar düzenlediği de programda değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

A HABER ANALİZ'DE HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Programın en dikkat çeken başlıklarından biri Hürmüz Boğazı'nın savaşın seyrindeki rolü oldu.

A Haber Analiz'de, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası uygulamasının çatışmayı küresel enerji krizine dönüştürdüğü belirtildi.

Uzman değerlendirmelerinde, dünya petrol ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji fiyatlarını yükselttiği ve küresel piyasalarda ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı.

Programda görüşlerine yer verilen uzmanlardan biri, savaş öncesinde İran'ın en büyük kozunun Hürmüz Boğazı olduğunun sıkça dile getirildiğini belirterek, ABD'nin yoğun askeri gücüne rağmen istediği sonucu elde edemediğini ifade etti.

REUTERSREUTERS

107 GÜNÜN AĞIR FATURASI

A Haber Analiz'de savaşın insani bilançosu da ele alındı.

Programda paylaşılan verilere göre İran'da en az 3 bin 468 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 26 bini aştı.

İsrail'de füze ve İHA saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandığı ve binlerce kişinin yaralandığı aktarılırken, Lübnan'da 3 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve askerin hayatını kaybettiği ifade edilirken, savaşın toplam insani maliyetinin binlerle ifade edildiği vurgulandı.

REUTERSREUTERS

ATEŞKES VE YENİ MÜZAKERE SÜRECİ

A Haber Analiz'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasının detaylarına da yer verildi.

Programda, Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü diplomatik temaslarla şekillenen anlaşmanın; Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecinin başlatılmasını öngördüğü aktarıldı.

Trump'ın, "İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Şimdi sürecin ikinci aşamasına geçiyoruz" şeklindeki açıklamaları da analiz kapsamında değerlendirildi.

A HABER ANALİZ'DE EN KRİTİK SORU: KİM KAZANDI?

Programın final bölümünde ise savaşın en çok tartışılan sorusu masaya yatırıldı: "107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?"

A Haber Analiz'de görüşlerine yer verilen uzmanlardan biri, savaşın klasik anlamda bir galip ve mağlup ortaya çıkarmadığını belirterek, İran'ın kaybetmediği için avantaj elde ettiğini, ABD'nin ise kesin bir sonuç alamadığı için hedeflerine tam anlamıyla ulaşamadığını savundu.

REUTERSREUTERS

Uzman, tarafların savaşı kazandıklarını da kaybettiklerini de net şekilde söyleyemediğini belirterek, önümüzdeki dönemde kalıcı barıştan çok uzun süreli bir müzakere ve bekleme sürecinin yaşanabileceğini ifade etti.

"BARIŞIN ADININ ANILMASI BİLE BÜYÜK KAZANÇ"

A Haber Analiz programında yapılan değerlendirmelerde, küresel petrol stoklarındaki düşüş ve enerji arzına ilişkin risklerin devam ettiği vurgulandı.

Programda görüş bildiren uzmanlar, savaşın tamamen sona erip ermeyeceğinin henüz netleşmediğini ancak çatışmaların durdurulmasına yönelik atılan adımların küresel ekonomi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Analizin sonunda ise dikkat çeken şu değerlendirme öne çıktı:

"Şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi, dünya insanlığı için büyük bir kazançtır."

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