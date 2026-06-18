ANALİZ | 107 günlük ABD-İran savaşında kim kazandı, kim kaybetti?
A Haber ekranlarında yayınlanan Analiz programında, 107 gün boyunca dünya gündemini sarsan ABD-İran savaşı tüm yönleriyle değerlendirildi. Küresel enerji piyasalarını etkileyen, Hürmüz Boğazı'nı kapatan ve bölgesel dengeleri değiştiren savaşın başlangıcından ateşkes sürecine kadar yaşanan gelişmeler mercek altına alınırken, "Kim kazandı, kim kaybetti?" sorusuna da yanıt arandı.
A Haber Analiz programında, ABD ile İran arasında 107 gün süren savaşın siyasi, askeri ve ekonomik sonuçları detaylı şekilde değerlendirildi.
Programda, savaşın yalnızca iki ülke arasında yaşanan bir çatışma olmadığı, etkilerinin tüm Orta Doğu'ya ve küresel ekonomiye yayıldığı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla birlikte savaşın yeni bir aşamaya geçtiği belirtilirken, gözlerin bundan sonraki müzakere sürecine çevrildiği ifade edildi.
SAVAŞ NASIL BAŞLADI?
A Haber Analiz'de aktarılan bilgilere göre savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi.
ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülke genelindeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattığı hatırlatıldı.
Programda, İran Dini Lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri ve güvenlik yetkilisinin saldırılarda hayatını kaybettiğinin açıklandığı belirtildi.
İRAN'IN KARŞILIĞI VE BÖLGESEL YAYILMA
Analiz programında, İran'ın saldırılara kısa sürede karşılık verdiği ve savaşın hızla bölgesel bir krize dönüştüğü ifade edildi.
Balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil güçler üzerinden gerçekleştirilen saldırılarla İsrail şehirlerinin hedef alındığı, ABD üslerinin vurulduğu ve çatışmaların Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ile Kızıldeniz hattına kadar yayıldığı aktarıldı.
Lübnan cephesinin yeniden hareketlendiği ve İsrail'in Lübnan'ın güneyi ile Beyrut çevresinde yoğun operasyonlar düzenlediği de programda değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.
A HABER ANALİZ'DE HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU
Programın en dikkat çeken başlıklarından biri Hürmüz Boğazı'nın savaşın seyrindeki rolü oldu.
A Haber Analiz'de, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası uygulamasının çatışmayı küresel enerji krizine dönüştürdüğü belirtildi.
Uzman değerlendirmelerinde, dünya petrol ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji fiyatlarını yükselttiği ve küresel piyasalarda ciddi endişelere yol açtığı vurgulandı.
Programda görüşlerine yer verilen uzmanlardan biri, savaş öncesinde İran'ın en büyük kozunun Hürmüz Boğazı olduğunun sıkça dile getirildiğini belirterek, ABD'nin yoğun askeri gücüne rağmen istediği sonucu elde edemediğini ifade etti.