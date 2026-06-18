Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve askerin hayatını kaybettiği ifade edilirken, savaşın toplam insani maliyetinin binlerle ifade edildiği vurgulandı.

İsrail'de füze ve İHA saldırıları nedeniyle can kayıpları yaşandığı ve binlerce kişinin yaralandığı aktarılırken, Lübnan'da 3 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Programda paylaşılan verilere göre İran'da en az 3 bin 468 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 26 bini aştı.

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ATEŞKES VE YENİ MÜZAKERE SÜRECİ

A Haber Analiz'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasının detaylarına da yer verildi.

Programda, Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü diplomatik temaslarla şekillenen anlaşmanın; Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecinin başlatılmasını öngördüğü aktarıldı.

Trump'ın, "İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Şimdi sürecin ikinci aşamasına geçiyoruz" şeklindeki açıklamaları da analiz kapsamında değerlendirildi.

A HABER ANALİZ'DE EN KRİTİK SORU: KİM KAZANDI?

Programın final bölümünde ise savaşın en çok tartışılan sorusu masaya yatırıldı: "107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?"

A Haber Analiz'de görüşlerine yer verilen uzmanlardan biri, savaşın klasik anlamda bir galip ve mağlup ortaya çıkarmadığını belirterek, İran'ın kaybetmediği için avantaj elde ettiğini, ABD'nin ise kesin bir sonuç alamadığı için hedeflerine tam anlamıyla ulaşamadığını savundu.