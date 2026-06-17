ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın hiçbir zaman Reza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri olarak göreve getirmeyi hedeflemediğini belirterek, ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasının daha geniş kapsamlı bir bölgesel barış planının parçası olduğunu söyledi.

Vance, YouTube'da yayınlanan Megyn Kelly programında yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hiçbir zaman amacının Reza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi" dedi.

Trump'ın yaklaşımını açıklayan Vance, "Başkanın söylediği şey şuydu: Eğer İran halkı ayağa kalkmak isterse bu harika olur, ancak bu onların kendi meselesidir. Bu, halk ile hükümetleri arasındaki bir konudur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin temel hedefinin İran'ın nükleer programını sona erdirmek olduğunu belirten Vance, bunun diplomatik yollarla ya da gerektiğinde askeri yöntemlerle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Vance, ABD-İran anlaşmasını "bölgesel bir barış anlaşması" olarak nitelendirerek, bunun yalnızca İran'ı değil, Körfez ülkelerini, İsrail'i ve Lübnan'ı da kapsayan daha geniş bir düzenlemeyi içerdiğini ifade etti.

"İran yükümlülüklerine uyarsa Orta Doğu için gerçekten dönüştürücü bir anlaşma ortaya çıkacak. Ancak uymazsa herhangi bir ekonomik avantaj elde edemeyecek" diyen Vance, anlaşmanın ekonomik teşvikler karşılığında davranış değişikliği öngördüğünü vurguladı.

Anlaşmanın sık sık Marshall Planı ile karşılaştırılmasına da karşı çıkan Vance, iki önemli fark bulunduğunu söyledi.

"Birincisi, Marshall Planı büyük ölçüde Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilmişti. Bu anlaşmada ise Amerikan vergi mükelleflerinin parası kullanılmıyor" diyen Vance, ikinci farkı ise şöyle açıkladı:

"Bu anlaşmada faydalardan yararlanabilmeniz için davranışlarınızı değiştirmeniz gerekiyor."

MUTABAKAT ZAPTINI KELİME KELİME OKUYACAK

İran'ın anlaşmanın sunduğu avantajlardan yararlanmak istemesi halinde uranyum zenginleştirme faaliyetleri, doğrulama mekanizmaları ve uluslararası denetimlerin masada olacağını belirten Vance, bu unsurların anlaşmanın temel şartları arasında yer aldığını söyledi.

ABD ile İran arasında pazar günü elektronik ortamda bir mutabakat zaptı (MOU) imzalanmıştı. Anlaşma; tüm cephelerde askeri operasyonların sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılması planlanıyor.

Öte yandan Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakatın tam metnini kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, düzenleyeceği basın toplantısında metni "kelime kelime" okuyacağını söyledi.