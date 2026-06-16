Trump-Netanyahu hattında İran çatlağı! ABD'nin yeni stratejisi: Jeo-lojistik hegemonya

ABD ve İsrail arasında İran savaşı konusunda büyük bir kriz yaşanırken, Netanyahu'nun "Trump ile ters düşüyoruz" itirafı ise yaşanan ayrışmayı gözler önüne seriyor. Peki Trump'ın İran'la anlaşıp İsrail ile karşı karşıya gelmesi dostluğun kopuşu mu? sorusunu beraberinde getirirken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında tarafların açıklamaları ve ABD-İsrail cephesindeki gelişmeler ele alındı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Trump'ın Netanyahu ile İran savaşını başlatmasının temelinde ABD'nin kendi çıkarlarını gözettiğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



"AMERİKA İSRAİL İÇİN DEĞİL, KENDİSİ İÇİN SAVAŞIYOR!"

ABD-İsrail ilişkilerindeki gerilimi değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Amerika'nın kendi içinde bile farklı düşünceler var. Ancak ana siyasete baktığımızda ABD bu bölgede sadece kendi çıkarı için var. İran'ın tamamen bitmesini asla istemiyor; çünkü bu, tüm Orta Doğu halklarının ayaklanması demektir. Amerika orada bir denge unsuru peşinde. Bu durum İsrail'in işine gelmiyor. İsrail ne kadar çok yeri işgal ederse Amerika için o kadar yönetilmesi zor bir denge oluşuyor. Amerika bu katliama ortak olsa da aslında sadece kendi menfaatini korumaya çalışıyor." dedi.



HÜRMÜZ'DE KURULAN TEHLİKELİ TEZGÂH

Küresel ticaret yollarındaki kirli satrancı analiz eden Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ihtiyacı vardı. İran, kendi açısından makul bir hamle yaparak boğazı kapattı ve ABD bu durumu tüm dünyaya 'Bakın, Hürmüz tek başına İran'a bırakılırsa kapatılabiliyor, gelin burayı uluslararasılaştıralım' demek için kullandı. Bu sinsi planın devamında Babul Mendep gelecek; Yemen'de Husiler bir şekilde orayı kapatmış olacak ve orası da uluslararasılaştırılacak. Ardından sıra Süveyş ve Malakka'ya gelecek. ABD, bu kritik geçiş noktalarını tek tek kontrolü altına almayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'DE RIZAYI KAYBEDEREK ASKERİ GÜCÜ DEVREYE ALDI"

ABD'nin küresel liderlik iddiasındaki büyük çöküşe dikkat çeken Levent Ersin Orallı, "ABD en büyük kaybını rızayı kaybederek yaşadı. Hegemonyanın en temel esprisi rızaya dayalı olmasıdır. ABD, iktisadi kabiliyetini yitirdiği ve kültür hegemonyasını kaybettiği için artık sadece askeri güç kullanmak durumunda kalıyor" sözleriyle Washington'ın içine düştüğü acziyeti aktardı.