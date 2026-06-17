Bir başka İran vatandaşı ise liderlerine duydukları güveni vurgularken ʺMücteba Hamaney ne karar verirse yolunda kararlılıkla devam edeceğiz.ʺ dedi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

TAHRAN SOKAKLARINDA HAMANEY'E GÜÇLÜ DESTEK

Röportajın en dikkat çekici anlarından biri ise Azerbaycan Türkçesi konuşan bir vatandaşın açıklamaları oldu. Tahran sokaklarında mikrofon uzatılan vatandaş, liderleri Ayetullah Mücteba Hamaney'e olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

Vatandaş, "Biz inanıyoruz ki İmam Seyyid Ali Hamaney her ne söylerse odur. Onun sözleri bizim için esastır. O bir büyük hekimdir, 47 yıldır İran'ı o ayakta tuttu, o payidar eyledi. Bizim ona imanımız tamdır" ifadelerini kullandı.