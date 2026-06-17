CANLI YAYIN

İran'dan mutabakat mesajı: Liderimiz ne karar verirse yanındayız | A Haber Tahran halkına mikrofon uzattı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İran'dan mutabakat mesajı: Liderimiz ne karar verirse yanındayız | A Haber Tahran halkına mikrofon uzattı

ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptı dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, A Haber muhabiri Ekber Karabağ sıcak bölgenin kalbi Tahran'da vatandaşların nabzını tuttu. Sokaklarda mikrofon uzatılan İranlılar, hem anlaşmaya ilişkin beklentilerini hem de Mücteba Hamaney'e duydukları güveni dile getirdi.

ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından gözler 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacak mutabakat zaptına çevrildi.

İRAN HALKI ATEŞKES KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Aylardır ağır bombardıman altında kalarak ABD'ye adeta diz çöktüren İran, yapılan anlaşmanın ardından Tahran meydanlarında yoğun kalabalığı sürdürüyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'da sokağın nabzını tutarak kritik anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşırken sürece ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Tahran halkı ABD ve İran'ın ateşkes anlaşmasına yönelik görüşlerini A Haber mikrofonlarına anlattı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Tahran halkı ABD ve İran'ın ateşkes anlaşmasına yönelik görüşlerini A Haber mikrofonlarına anlattı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

MİKROFONA İLK YANSIYAN MESAJ: "VATANIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ'ın Tahran'da mikrofon uzattığı bir kadın vatandaş, "İnşallah vatanımız ve ülkemiz için bu anlaşma hayırlı olur" sözleriyle temennisini dile getirdi.

İran meydanlarında yaşanan yoğun kalabalık, halkın önemli bir bölümünün süreci yakından takip ettiğini ve anlaşmanın ülkenin geleceğine olumlu katkı sunmasını temenni ettiğini ortaya koydu.

İranlı bir vatandaş, dini lider Mücteba Hamaney'in kararının arkasında olduklarını ve her şekilde destekleyeceğini vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) İranlı bir vatandaş, dini lider Mücteba Hamaney'in kararının arkasında olduklarını ve her şekilde destekleyeceğini vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"NE KARAR VERİLİRSE O YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"

Röportaj sırasında konuşan bir başka İranlı vatandaş ise devlet yönetimine ve ülke liderliğine duydukları güveni vurguladı. İranlı vatandaş, "Ülke yetkililerimiz ve özellikle liderimiz Mücteba Hamaney bu konuyla ilgili ne karar verirse biz de onun yolunda kararlılıkla devam edeceğiz. Onların kararını her şeyin üzerinde tutuyoruz" ifadelerini kullanarak alınacak kararların arkasında duracaklarını belirtti.

Bir başka İran vatandaşı ise liderlerine duydukları güveni vurgularken ʺMücteba Hamaney ne karar verirse yolunda kararlılıkla devam edeceğiz.ʺ dedi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Bir başka İran vatandaşı ise liderlerine duydukları güveni vurgularken ʺMücteba Hamaney ne karar verirse yolunda kararlılıkla devam edeceğiz.ʺ dedi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

TAHRAN SOKAKLARINDA HAMANEY'E GÜÇLÜ DESTEK

Röportajın en dikkat çekici anlarından biri ise Azerbaycan Türkçesi konuşan bir vatandaşın açıklamaları oldu. Tahran sokaklarında mikrofon uzatılan vatandaş, liderleri Ayetullah Mücteba Hamaney'e olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:

Vatandaş, "Biz inanıyoruz ki İmam Seyyid Ali Hamaney her ne söylerse odur. Onun sözleri bizim için esastır. O bir büyük hekimdir, 47 yıldır İran'ı o ayakta tuttu, o payidar eyledi. Bizim ona imanımız tamdır" ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran meydanında sokakların nabzını tutuarken yoğun kalabalık dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran meydanında sokakların nabzını tutuarken yoğun kalabalık dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

GÖZLER 19 HAZİRAN'DAKİ KRİTİK SÜREÇTE

ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptı öncesinde Tahran sokaklarından gelen mesajlar dikkat çekerken, gözler şimdi 19 Haziran'da yaşanacak gelişmelere çevrildi. Bölgedeki kritik süreç devam ederken, İran halkının beklentileri ve liderliğe yönelik güven mesajları sıcak gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın