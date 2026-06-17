İran'dan mutabakat mesajı: Liderimiz ne karar verirse yanındayız | A Haber Tahran halkına mikrofon uzattı
ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptı dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, A Haber muhabiri Ekber Karabağ sıcak bölgenin kalbi Tahran'da vatandaşların nabzını tuttu. Sokaklarda mikrofon uzatılan İranlılar, hem anlaşmaya ilişkin beklentilerini hem de Mücteba Hamaney'e duydukları güveni dile getirdi.
ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından gözler 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacak mutabakat zaptına çevrildi.
Aylardır ağır bombardıman altında kalarak ABD'ye adeta diz çöktüren İran, yapılan anlaşmanın ardından Tahran meydanlarında yoğun kalabalığı sürdürüyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'da sokağın nabzını tutarak kritik anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşırken sürece ilişkin beklentilerini dile getirdi.
MİKROFONA İLK YANSIYAN MESAJ: "VATANIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
A Haber Muhabiri Ekber Karabağ'ın Tahran'da mikrofon uzattığı bir kadın vatandaş, "İnşallah vatanımız ve ülkemiz için bu anlaşma hayırlı olur" sözleriyle temennisini dile getirdi.
İran meydanlarında yaşanan yoğun kalabalık, halkın önemli bir bölümünün süreci yakından takip ettiğini ve anlaşmanın ülkenin geleceğine olumlu katkı sunmasını temenni ettiğini ortaya koydu.
"NE KARAR VERİLİRSE O YOLDA DEVAM EDECEĞİZ"
Röportaj sırasında konuşan bir başka İranlı vatandaş ise devlet yönetimine ve ülke liderliğine duydukları güveni vurguladı. İranlı vatandaş, "Ülke yetkililerimiz ve özellikle liderimiz Mücteba Hamaney bu konuyla ilgili ne karar verirse biz de onun yolunda kararlılıkla devam edeceğiz. Onların kararını her şeyin üzerinde tutuyoruz" ifadelerini kullanarak alınacak kararların arkasında duracaklarını belirtti.