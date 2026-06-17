Nükleer düğüm çözülüyor! İran'dan stratejik zafer: Yaptırımlar kalkıyor mu?

ABD ve İran arasında varılan mutabakat anlaşmasındaki 14 maddenin aslı tam olarak ortaya çıkmasa da, maddelerin benzer hali dünya kamuoyunda tartışma konusu oldu. Gözler İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacak mutabakat zaptına çevrilirken toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın katılacağı iddia ediliyor.

Suudi Arabistan medyası, İsviçre'de imzalanacak mutabakat metnin kopyasına sızdığı iddia edilirken 14 maddelik anlaşmada Lübnan'da saldırıların sona ermesi, İran'ın nükleer programı ve Tahran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı yer alıyor. Söz konusu maddelerle İran'a yönelik yaptırımların kaldırılacağı bilgisi yer alırken maddelerin ayrıntıları A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı.



"YAPTIRIMLARIN KADERİ ATOM ENERJİSİ KURUMU'NUN RAPORUNA BAĞLI"

Anlaşmanın teknik detaylarını ve yaptırımların kaldırılma sürecini değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Yaptırımların 7. maddesinde yaptırımların kaldırılması konusu var. Ancak burada çok kritik bir koşul getirilmiş durumda; bu süreç Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yazacağı raporlara bağlı olmak kaydıyla ilerleyecek. Yani anlaşma metni burada doğrudan nükleer faaliyetlere atıf yapıyor" ifadelerini kullandı. Sürecin nükleer denetimlerle doğrudan ilintili olduğunu belirten Olçar, bu durumun anlaşmanın en hassas noktalarından biri olduğunun altını çizdi.