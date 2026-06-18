Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu saat 20.00'de A Haber'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu akşam A Haber canlı yayınında merak edilen ulaşım projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. İstanbul'da yarın hizmete açılacak Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, yeni metro yatırımları ve Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek süper hızlı tren projesi özel röportajın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin ulaşım vizyonuna ilişkin kritik detaylar saat 20.00'de A Haber ekranlarında paylaşılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerden yüksek hızlı demiryolu yatırımlarına kadar birçok konu canlı yayında ele alınacak.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında yarın hizmete alınacak Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nın yanı sıra yapımı süren ve planlanan metro projelerine ilişkin son durumun da paylaşılması bekleniyor. İstanbul'un raylı sistem ağını genişletecek yatırımların detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

HALKALI-ARNAVUTKÖY METRO HATTI YARIN AÇILIYOR

İstanbul'un ulaşım yükünü hafifletmesi hedeflenen Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı yarın hizmete açılacak. Yeni hattın günlük ulaşım kapasitesine sağlayacağı katkı ve bölgedeki ulaşım sürelerine etkisi Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında yer alacak.

ANKARA-İSTANBUL'U 80 DAKİKAYA İNDİRECEK PROJE

Türkiye'nin en önemli ulaşım yatırımları arasında gösterilen süper hızlı tren projesi de programın ana gündem maddelerinden biri olacak. Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresini yaklaşık 80 dakikaya düşürmesi planlanan projede gelinen son aşama değerlendirilecek.

TÜRKİYE'NİN ULAŞIM VİZYONU MASAYA YATIRILACAK

Karayolu, demiryolu ve şehir içi ulaşım yatırımlarının ele alınacağı programda, Türkiye'nin gelecek dönem ulaşım stratejisi ve planlanan mega projeler de konuşulacak. Vatandaşların merak ettiği soruların yanıt bulacağı özel röportaj bu akşam saat 20.00'de A Haber ekranlarında yayınlanacak.