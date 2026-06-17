Arap basını, ABD-İran mutabakatının 14 maddelik taslak metnine ulaştı

1. İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, mevcut savaşta yer alan müttefikleriyle birlikte, bu Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasıyla Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan eder ve bundan sonra birbirlerine karşı herhangi bir düşmanca eylem başlatmayacaklarını, birbirlerine karşı güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınacaklarını taahhüt eder. Nihai anlaşma, bu Maddenin ve diğer Maddelerin hükümlerini teyit edecektir.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya, ABD ile İran arasında cuma günü imzalanması planlanan mutabakat zaptının 14 maddelik taslak metnini yayımladı. Bölgesel çatışmaların sona erdirilmesinden İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok kritik başlığı içeren metin, Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek düzenlemeler barındırıyor.

4. Bu Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri, deniz ablukasını kaldıracak, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir müdahale veya engellemeyi önleyecek ve en geç 30 gün içinde deniz trafiğini tam kapasitesine geri döndürecektir; gemi trafiği, İran İslam Cumhuriyeti açısından savaş öncesi trafik hacmiyle orantılı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde güçlerini çevre bölgelerden çekmeyi taahhüt eder.

3. İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek azami 60 günlük süre içinde müzakere ederek nihai bir anlaşmaya ulaşmayı taahhüt eder.

2. İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ve birbirlerinin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmayı taahhüt eder.

Hürmüz Boğazı (REUTERS)

5. Bu Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti, Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve Umman Denizi'nden Basra Körfezi'ne ticari gemi trafiğinin, teknik engellerin kaldırılması ve İran tarafından mayınların etkisiz hale getirilmesi ihtiyacı da dikkate alınarak, 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye dönmesini sağlamak amacıyla derhal adımlar atacaktır.

İRAN İÇİN 300 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK PAKET

6. Amerika Birleşik Devletleri, bölgesel ortaklarıyla birlikte, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için her iki tarafın da üzerinde uzlaştığı kapsamlı bir plan oluşturmayı ve en az 300 milyar dolarlık finansmanı sağlamayı taahhüt eder. Bu planın uygulama mekanizması, nihai anlaşmanın bir parçası olarak 60 gün içinde şekillendirilecektir.

YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR

7. Amerika Birleşik Devletleri, nihai anlaşmanın bir parçası olarak üzerinde uzlaşılacak bir takvim doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin karşı karşıya bulunduğu tüm yaptırım türlerini sona erdirmeyi taahhüt eder. Buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu kararları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm birincil ve ikincil tek taraflı yaptırımları dahildir.