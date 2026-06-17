Türkiye'den İran diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı Bedir Abdulati ve Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD ve İran arasındaki görüşmelerde kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki görüşmede; İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.