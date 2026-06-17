Türkiye'den İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı Bedir Abdulati ve Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD ve İran arasındaki görüşmelerde kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.