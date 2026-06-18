MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem: ABD-İran barışı ve Kıbrıs'taki provokasyonlar

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor. Bu kapsamda toplantının en önemli başlığı ise ABD-İran barışı olacak. Ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar ve 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin hazırlıklarının da masaya yatırılması da bekleniyor.