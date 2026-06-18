Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı! Başkan Görgel’den dev yatırım ve UNESCO müjdesi
Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen dev yatırımlarla yeniden ayağa kalkıyor. Konutlar ve iş yerlerinde teslimatlar sürerken, hastaneler, okullar ve sanayi siteleri de hızla tamamlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Edebiyat Şehri hedefi ve şehrin geleceğini şekillendirecek yeni projeleri açıkladı.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, devletin dev yatırımlarıyla adeta küllerinden doğuyor. Konutlardan hastanelere, sanayi sitelerinden okullara kadar her alanda seferberlik sürerken, şehir bir yandan da "Edebiyat Şehri" ünvanıyla dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmaları ve şehrin geleceğini şekillendiren dev projeleri A Haber ekranlarında paylaştı.
UNESCO YOLUNDA BİR EDEBİYAT ŞEHRİ: KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın kadim kültürü ve edebiyat dünyasındaki yerini uluslararası boyuta taşımak için büyük bir adım atıldığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Yarın inşallah edebiyat kenti olmamızla alakalı UNESCO'da edebiyat kenti olmamızın belirlenmesiyle alakalı bilgilendirme toplantımızı, lansmanımızı bu kadim şehirde, güzel İstanbul'umuzda tüm Türkiye'mize hem de uluslararası anlamda duyurmak üzere birlikte olacağız. Kahramanmaraş'tan gelen hemşehrilerimiz, yazarlarımız ve edebiyat dünyamızla yarın güzel bir gün yaşayacağız" sözleriyle şehrin kültürel atağını aktardı.
KONUT VE TİCARİ ALANLARDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Deprem sonrası inşa sürecinde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Başkan Görgel, "6 Şubat 2023'teki depremler bu toprakların gördüğü belki de en büyük depremdi. O günden bu yana hem biz yerel yönetimler olarak büyük bir gayret içerisindeyiz hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlar bizimle beraber. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonu yürütüyor ve depremin ilk anından beri bizleri yalnız bırakmadılar. Şu anda konutlarımız neredeyse bitmek üzere, teslimatlar yapıldı. İş yerlerimiz hak sahiplerine veriliyor. Sanayi sitelerimiz, hastanelerimiz, kamu binalarımız, yurtlarımız, okullarımız ve spor salonlarımız hep beraber yapılıyor" ifadelerini kullandı.
GENÇLERE VE ÇOCUKLARA DEV YATIRIMLAR
Şehrin sadece fiziki değil, sosyal altyapısının da güçlendirildiğini belirten Görgel, "Biz de bu süreç içerisinde hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarıyla sürece destek veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli gençlik merkezlerinden bir tanesini inşa ediyoruz. Çocuk deneyim merkezimizi ve çocuk kütüphanemizi şu anda hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürece en yüksek katkıyı vermeye çalışıyoruz. Şehrin dörtte birinin bir dakikada yok olduğu bir tablodan, Allah'a şükürler olsun ki artık son rötuşların yapıldığı bir aşamaya geldik" şeklinde konuştu.
MİLLİ RUHLA PSİKOLOJİK KALKINMA
Kahramanmaraş'ın tarihsel gücüne ve halkın dayanıklılığına dikkat çeken Başkan Fırat Görgel, "Bu şehir aslında İstiklal Mücadelesi'nde de kendi kendine yetebilen, kendi mücadelesini vermiş olan bir şehir. Bu süreçte de o birlik beraberliği sağlamak başlı başına bir işti. Vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber olduk. Onların her an yanında olmaya, evlerine gitmeye, her zorlukta yanlarında durmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız önce çadırlarda, sonra iki yıl konteynerlerde yaşamak zorunda kaldı ama devletimiz o büyüklüğü göstererek belki de hiçbir milletin başaramayacağı işleri kısa sürede bitirmiş oldu" sözleriyle Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkış hikayesini özetledi.