Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı! Başkan Görgel’den dev yatırım ve UNESCO müjdesi

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MİLLİ RUHLA PSİKOLOJİK KALKINMA

Kahramanmaraş'ın tarihsel gücüne ve halkın dayanıklılığına dikkat çeken Başkan Fırat Görgel, "Bu şehir aslında İstiklal Mücadelesi'nde de kendi kendine yetebilen, kendi mücadelesini vermiş olan bir şehir. Bu süreçte de o birlik beraberliği sağlamak başlı başına bir işti. Vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber olduk. Onların her an yanında olmaya, evlerine gitmeye, her zorlukta yanlarında durmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız önce çadırlarda, sonra iki yıl konteynerlerde yaşamak zorunda kaldı ama devletimiz o büyüklüğü göstererek belki de hiçbir milletin başaramayacağı işleri kısa sürede bitirmiş oldu" sözleriyle Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkış hikayesini özetledi.