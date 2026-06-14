Bölgedeki tansiyonun savaş öncesi seviyeye dönüp dönmeyeceği tartışılırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Savaş öncesi duruma asla dönüş yok, bunu unutmayın. Durum daha kötüye gidecek" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu. Olçar, savaş öncesi dönemde askeri, ticari ve enerji gemilerinin hiçbir sorgu sual olmaksızın, deniz sözleşmesindeki zararsız geçiş hakkına dayanarak boğazdan geçebildiğini hatırlatarak, "Eskiden gemiler rahat rahat geçerken, şimdi burası bir 'sahipli boğaz' statüsüne döndü" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasında müzakere sürecinin tamamlanarak anlaşmaya varıldığı ifade edilse de tarafların herhangi bir bildiriye imza atmaması ve İsrail'in Lübnan'a saldırmasıyla tedirginlik sürüyor. ABD'li yetkililer, anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını vurgularken Tahran kanadından ise gün belirtilmediği ifade ediliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın açılacağını vurgularken, İran'ın nükleer programından vazgeçtiğini iddia etse de resmi bir açıklamanın yapılmaması ise kafalardaki soru işaretini koruyor.

Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD ve İran arasındaki anlaşmasının yüzde 50 ihtimalini olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın boğazı açması konusunda birtakım kısıtlamalarının olacağını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"VERGİ DEĞİL HİZMET BEDELİ DÖNEMİ"

İran'ın boğaz üzerindeki hakimiyetini ekonomik bir kazanca dönüştüreceğini belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "İran farklı hizmet ücretleri alacak. Buna vergi değil de 'hizmet bedeli' diyecekler. Kılavuz kaptanlık, sıhhi müdahale gibi çeşitli hizmetler üreterek bu bedeli tahsil edecekler. Buradan artık geri dönüş yok" şeklinde konuştu. Bu hamlenin sadece ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkelerini de doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Olçar, boğazın açılmasının ancak çift taraflı bir kontrol mekanizmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

"TRUMP ARTIK HÜRMÜZ NASIL AÇILIRSA AÇILSIN NOKTASINDA"

İran'ın elindeki askeri gücün müzakere masasındaki etkisine değinen Kemal Olçar, "İran'ın elindeki en büyük koz burasıdır. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e yapılan 1250 füzelik uyarı atışı bir dönüm noktasıdır" sözleriyle bölgedeki askeri üstünlük yarışına dikkat çekti. Olçar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile boğazın nasıl açılacağı konusunda büyük bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Trump artık 'açılsın da nasıl açılırsa açılsın' noktasına geldi" dedi.

HÜRMÜZ'ÜN PAHALI BEDELİ: ABLUKA VE MALİYET

Boğazın kapalı tutulmasının veya kontrol edilmesinin büyük bir ekonomik yük getirdiğine değinen Doç. Dr. Kemal Olçar, "Hürmüz'de abluka uygulamak çok maliyetli bir iş. İran şimdi Umman'ı da yanına alarak bu maliyeti ve riski paylaştırıyor" dedi. Olçar, eğer bu kriz samimiyetle bitirilmek isteniyorsa Hürmüz Boğazı'nın mutlaka açılması gerektiğini ancak bunun "eski serbestlik" içinde olmayacağını, İran'ın dayattığı şartlar ve ücretler altında gerçekleşeceğini belirtti.