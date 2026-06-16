Trump: İran'la adil bir anlaşma yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında canlı açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen müzakerelerden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, İran ile varılan anlaşmanın yeni bir aşamaya geçtiğini açıklarken, Tahran yönetimine yönelik sert uyarılarda bulundu.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

Trump, İran ile yapılan anlaşmanın temel hedeflerinden birinin Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Bu anlaşma kapsamında İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullanarak Washington yönetiminin bu konudaki tavrının değişmediğini vurguladı.