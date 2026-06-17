ABD-İsrail kopuşunun başlangıcı mı? Trump'ın "Jeo-lojistik hegemonya" planı

ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat öncesi Washington-Tel Aviv hattındaki görüş ayrılıkları gündemdeki yerini koruyor. Trump'ın İran'la uzlaşı mesajları verirken, Netanyahu'nun ise Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürmesi bölgede kırılgan sürecin devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan Trump ve Netanyahu arasında Lübnan saldırıları nedeniyle hakaret krizi konuşulurken bebek katilinin Trump'a yönelik "Ters düşüyoruz" itirafı küresel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İran savaşında müttefik olan ABD-İsrail arasında kopuşun başlangıcı mı yaşanıyor? sorusu bir kez daha gündeme gelirken yaşanan gelişmeler A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Programa konuk olan Akademisyen Levent Ersin Orallı, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür değerlendirmelerde bulunurken, Fazla, Trump'ın uzun vadeli stratejisi olduğunu belirtirken, Orallı ise ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı kriziyle dünya üzerindeki hakimiyet planını "Jeo-lojistik hegemonya" olarak tanımladığını belirtti.