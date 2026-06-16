ABD-İran krizinde 107 günlük yıkıcı fatura! Savaşın kazananı kim kaybedeni kim?
Tam 107 gün boyunca dünyanın gözü kulağı Orta Doğu’dan gelen sıcak haberlerdeydi. ABD ve İsrail öncülüğündeki askeri operasyonlar, İran’ın füzeleri ve kamikaze İHA’lar ile verdiği yanıtlarla bölge adeta bir ateş topuna dönüştü. Küresel enerji piyasalarını sarsan, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla dünya ekonomisini uçurumun eşiğine getiren bu devasa çatışma, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen flaş bir açıklamayla yeni bir evreye taşındı. Pakistan ve Katar’ın ara buluculuğuyla şekillenen anlaşma dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Peki savaşın faturası ne oldu? Detaylar analiz haberimizde...
Savaşın en stratejik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda beklenen müjde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ateşkes anlaşmasına varıldı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum" ifadelerini kullanarak küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran kararı duyurdu.
Trump ayrıca sürecin devamına ilişkin, "İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor, başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay ve pürüzsüz olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Trump, önümüzdeki Cuma günü İsviçre'de resmi bir imza töreninin düzenleneceğini de sözlerine ekledi.
SAVAŞIN FİTİLİ 28 ŞUBAT'TA ATEŞLENDİ
Orta Doğu'da krizin başlangıcı 28 Şubat 2026 tarihine dayanıyor. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülkedeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik "demir yumruk" operasyonlarını başlattı.
ABD Başkanı Donald Trump operasyonun amacını, "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız, çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" sözleriyle aktardı.
TAHRAN'IN MERKEZİNDE DEHŞET ANLARI
Operasyonun başladığı anlarda Tahran'dan gelen görüntüler savaşın dehşetini gözler önüne serdi. Bölgedeki bir muhabir, "Tahran'ın merkezi olduğunu ifade edebilirim, tam ortasındaki bir noktadır. İlk önce bir patlama sesi geldi, ardından dumanlar yükselmeye başladı. Meraklı insanlar çatıya çıkarak vaziyeti incelemeye çalışıyor" diyerek sıcak temas anlarını paylaştı.