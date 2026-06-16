ABD-İran krizinde 107 günlük yıkıcı fatura! Savaşın kazananı kim kaybedeni kim?

Savaşın en stratejik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda beklenen müjde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ateşkes anlaşmasına varıldı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum" ifadelerini kullanarak küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran kararı duyurdu.

Trump ayrıca sürecin devamına ilişkin, "İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor, başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay ve pürüzsüz olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.