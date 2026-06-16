ANALİZ | Avrupa güvenliğine "Yunanistan" gölgesi: Atina, AB'yi savaşa mı sürüklüyor?

Avrupa'nın yeni savunma denkleminde Türkiye kritik rol üstleniyor

ATİNA GERÇEKTEN TEHDİTTEN Mİ KORUNUYOR?

Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor: Atina gerçekten bir tehditten korunmaya mı çalışıyor, yoksa siyasi söylemini sürdürebilmek için bir tehdide ihtiyaç mı duyuyor?

Dünya siyaset tarihinde korku, toplumları yönlendiren en etkili araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Çözülemeyen ekonomik ve siyasi sorunlar karşısında yöneticilerin daha büyük tehdit algıları oluşturarak gündemi değiştirmeye çalıştığı sıkça görülen bir yöntem olarak değerlendiriliyor.