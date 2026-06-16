ANALİZ | Avrupa güvenliğine "Yunanistan" gölgesi: Atina, AB'yi savaşa mı sürüklüyor?
Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi arayışı sürerken, Brüksel-Ankara hattında yakalanan ivme her geçen gün daha da güçleniyor. Ancak bu yakınlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Yunanistan, Avrupa'yı Türkiye'ye karşı cephe almaya ikna etme çabasını sürdürüyor. Peki, dış politikasını uzun yıllardır "Türkiye tehdidi" söylemi üzerine kurgulayan Atina'nın bu tutumu, Avrupa'nın stratejik çıkarlarıyla ne kadar örtüşüyor? Detaylar Analiz haberimizde...
Mevcut dünya düzeni sonu gelmeyen gerilimlerle sarsılırken, küresel güç dengeleri de hızla değişiyor. ABD'nin Avrupa güvenliğine verdiği desteğin azalmasıyla birlikte kıtada yeni bir güvenlik mimarisi arayışı hız kazanırken, Türkiye'nin stratejik önemi her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor.
Ancak Brüksel-Ankara hattında yaşanan yakınlaşma, dış politikasını uzun yıllardır Türkiye karşıtlığı üzerine şekillendiren Yunanistan'da ciddi rahatsızlık oluşturuyor.
AVRUPA'DA GÜVENLİK ALARMI
Rusya-Ukrayna savaşı, enerji güvenliği, göç krizi ve ekonomik rekabet gibi başlıklarda ciddi sınamalarla karşı karşıya kalan Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hassas dönemlerinden birini yaşıyor.
Bu süreçte Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından taşıdığı önem de daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Bölgesel krizlerin ve güvenlik tehditlerinin Avrupa sınırlarına dayandığı bir dönemde, Türkiye ile hem askeri hem de savunma sanayisi alanında derin bağlar kurmak Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği için zorunludur" ifadelerini kullanmıştı.
YUNANİSTAN'DA DEĞİŞMEYEN SİYASET: TÜRKİYE KORKUSU
Avrupa yeni güvenlik arayışlarına yönelirken, kıtanın güneydoğusunda farklı bir tablo dikkat çekiyor.
Ekonomik ve diplomatik sorunların yıllardır çözülemediği Yunanistan'da dış politikanın merkezinde Türkiye yer alıyor. Atina'da hükümetler değişse de değişmeyen bir siyaset dili bulunuyor.
Yunan diplomatlar, "Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırmasının ve silahlanmasının tek bir sebebi vardır, o da yanı başımızdaki komşumuzdur. Ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit oluşturan tek ülke Türkiye'dir" sözleriyle bu yaklaşımı ortaya koyuyor.
Ülkede ekonomik sorunlar gündeme geldiğinde Türkiye öne çıkarılıyor, savunma bütçelerindeki artış Türkiye gerekçesiyle savunuluyor, yeni askeri anlaşmalar ise yine Türkiye üzerinden meşrulaştırılıyor.