İran ile İsrail arasında son günlerde yeniden yükselen gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle şimdilik kontrol altına alınmış görünse de bölgede tansiyon düşmüş değil. ABD basını, ABD ordusuna ait bir Apache saldırı helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında kaza yaptığını, iki pilotun güvenli şekilde kurtarıldığını duyurdu.

ABD, İran, İsrail ve Lübnan cephesindeki tüm gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan anbean aktarıyoruz.

Son yaşananaların özeti şöyle;

ABD CEPHESİ: Başkan Donald Trump, İran ve İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Trump, Netanyahu'ya İran'la yeniden savaşa dönmesi halinde yalnız kalabileceği mesajını verdi. Trump ile Netanyahu arasında Lübnan ve İran politikaları nedeniyle görüş ayrılıkları ortaya çıktı. ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Lübnan-İsrail görüşmelerinin Washington'da yeniden başlayacağını açıkladı. ABD basını, ABD ordusuna ait Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında kaza yaptığını ve iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

İRAN CEPHESİ: Tahran yönetimi, İsrail'e yönelik son saldırı dalgasının sona erdiğini açıkladı. İran, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde yeniden saldırıya geçebileceği uyarısında bulundu. İranlı yetkililer, Washington ile görüşmelerin "aşırı şüphe" ortamında sürdüğünü ifade etti. İran, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim küresel enerji piyasalarının ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

İSRAİL CEPHESİ: İsrail, İran'ın hava savunma sistemleri ile balistik füze üretiminde kullanıldığını öne sürdüğü tesisleri hedef aldı. Netanyahu yönetimi, İran ve Hizbullah tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar operasyonların süreceğini savunuyor. İsrail, Lübnan cephesinin İran ile yürütülen ateşkes sürecinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İsrail işgal güçleri, Yemen'den gelen şüpheli bir hava hedefini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

LÜBNAN CEPHESİ: İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar ateşkes açıklamalarına rağmen sürüyor. İran, bölgesel bir anlaşmanın parçası olarak Lübnan'da tam ateşkes talep ediyor. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları devam ederken İsrail de Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürüyor. Washington'da Lübnan-İsrail görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor.

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