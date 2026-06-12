ABD-İran hattında savaş gerilimi! Trump'tan Hürmüz'ün açılması için kıyı şeridine saldırı planı
ABD ve İran arasında müzakere süreci devam etmesine rağmen, karşılıklı saldırılarla bölgedeki savaş gerilimi yeniden tırmanıyor. Trump İran ile anlaşma yaptığını belirtirken Tahran rejiminden ise iddialar kesin dille yalanlandı. İki ülke arasında uzlaşma bilmecesi sürerken A Haber'e konuk olan Mete Sohtaoğlu, Trump'ın Tahran'ı saldırılarla diz çöktürmeye çalıştığını ve günlerdir vurulan Hark Adası'na dikkat çekerek askeri güçle İran'ın kıyı şeridinde yeni bir planı olduğunu belirtti.
ABD ve İran arasında günlerdir süren karşılıklı çatışma, Orta Doğu'da yeniden savaşın başlama riskini artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakere sürecine ilişkin "Anlaşma cumartesi ya da pazartesi günü imzalanacak" dese de İran kanadından söz konusu uzlaşma iddiaları yalanlandı. Öte yandan B-52 uçaklarının İtalya'dan İran'a doğru yola çıktığı konuşulurken iki ülke arasındaki çelişkili ifadeler ise kafa karıştırmaya devam ediyor.
A Haber'de Banu El ile Arka Plan programına konuk olan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Trump'ın açıklamalarını ve Tahran'daki saha hareketliliğini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"SAVAŞIN KAZANANI YOK"
Bölgedeki son durumu askeri ve diplomatik açıdan analiz eden Mete Sohtaoğlu, "Birincisi gerçekçi olmamız gerekirse iki tarafın da bir barış anlaşmasına imza atması için masaya oturmasını gerektirecek bir karşı tarafa mağlubiyet yaratmış değil. Yani bu savaşın bir kazanan tarafı yok şu an. Yenilen tarafı da yok. Burada İran bir yenilgiyi tatmış bir ülke değil. Bu yüzden masaya oturmasını gerektirecek bir durum da yok" ifadelerini kullandı. Sohtaoğlu, sahadaki askeri dengelerin henüz bir anlaşma zeminini zorunlu kılmadığının altını çizdi.
KÜRESEL HEDEF: PETROL FİYATLARINI 60 DOLARA ÇEKMEK
Mete Sohtaoğlu, ABD ve İran basınının Trump'ın barış açıklamalarının ardından petrol fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek "Bakın burada temel mesele, özellikle son dönemde petrol fiyatlarını takip ettiğiniz zaman petrol fiyatları ne zaman 92 dolar bandına çıksa, ham petrol ne zaman bu seviyeyi görse birden bir barış anlaşması olacağı, ateşkes olacağı haberleri sızdırılıyor. Amerikan basını bunu yayıyor, İsrail medya organları bunu yayıyor. Bugün Trump açıklama yapmadan önce 92 dolar bandında seyreden ham petrol fiyatları, Brent petrol, birden 'barış anlaşması mutabakatı olacak' denince 86 dolara düştü." dedi.
Sürecin arka planındaki finansal hedefleri açıklayan Sohtaoğlu, "Burada Körfez ülkeleriyle bağlantılı bir mesele var. Petrol fiyatlarının mümkün olduğu kadar düşürülmesi, mümkünse 60, 65, 70 dolar seviyesine düşürülmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.
"ABD BOMBALAMAK İÇİN FIRSAT KOLLAYACAK"
Medya operasyonlarına ve zamanlamaya dikkat çeken Mete Sohtaoğlu, "Önümüzdeki dönem cuma günü yarın borsalar kapanacak. Dünya Şampiyonası başladı ve bu süreyi arka arkaya müzakere masasını şekillendirmek için ABD bombalamak için fırsat kollayacak. Bakın şu an bizim A Haber'de bu İran meselesine gösterdiğimiz ilgi, önümüzdeki hafta dünya medyası göstermeyecek. Neden? Çünkü Dünya Futbol Şampiyonası var" şeklinde konuştu.
"DÜNYA KUPASI'YLA İRAN SAVAŞI GÖLGEDE KALABİLİR"
Milyonların ilgiyle takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'ya İran savaşının gölgede kalacağını vurgulayan Sohtaoğlu, "İran'ın ilk maçı 16 Haziran'da Los Angeles'ta oynanıyor. 16 Haziran'a kadar dünya gündeminden, futbolu sevin ya da sevmeyin, ancak bir mutabakat dahi olsa dünyadaki bütün haber bültenlerinde 40 saniye ile 1.5 dakika arasında 'geçici bir sükunete mutabık kaldılar' gibi bir cümleyle geçiştirilecek. Ama saha gerçekliğini bu yansıtmıyor" sözleriyle uyarılarını sürdürdü.
TRUMP'IN 'BARIŞÇIL' MASKESİ VE KIYI ŞERİDİNİN YUMUŞATILMASI
ABD'nin sahadaki gerçek niyetini deşifre eden Sohtaoğlu, "ABD Başkanı Trump 'saldırıyı iptal ettim' söylemiyle savaş istemeyen bir lider profili çizse de baktığınız zaman müzakere masasını şekillendirmeye ve İran'ı diz çöktürmeye çalışıyor kendi şartlarıyla. Arka arkaya iki gündür aynı yerlerin ve özellikle İran'ın kıyı sahil şeridinin vurulduğunu, adaların vurulduğunu özellikle altını çiziyorum. Çünkü buralar rastgele vurulan yerler değil" dedi.
Bombardımanların askeri anlamını açıklayan Sohtaoğlu, "Olası bir sonraki hamlenin yani Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak zorla askeri güçle açılması için askeri tabirle İran kıyıları yumuşatılıyor; Hark bölgesinden başlayarak Umman girişinden başlayarak... Bunlar ABD'nin bir sonraki Özel Kuvvetler ya da amfibi güçleriyle olası planlamaları içerisinde yapacağı sıçrama tahtasının altyapısı" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YALAN VE GERÇEK: "YÜZDE 90 KAPALI"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamalarına sert tepki gösteren Mete Sohtaoğlu, "CENTCOM diyor ki 'Hürmüz Boğazı açık, seyrüsefer... ABD yalan söylüyor. Yüzde 90 oranında Hürmüz Boğazı'nı İran kapatmış durumda. Eğer bu hesaba göre biz daha önceki gemi trafiğini kıyasladığımız zaman şu ana kadar 6800'ü aşkın geminin rahatlıkla Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi gerekirdi" şeklinde konuştu.
GEMİLERDE TAHLİYE TELAŞI: 3016 GEMİ UMMA KILARINDA BEKLİYOR
Boğazdaki sıcak çatışma anlarına dair çarpıcı detaylar veren Sohtaoğlu, "İran boğazı kapatmış durumda. Umman, Arap Emirlikleri kıyılarına ancak yanaşarak geçebilirsiniz ki geçmek isteyenler olduğu zaman da Hürmüz Boğazı'ndan çatışma sesleri geliyor. Buna pek kimse dikkat etmedi. Denizden ateş açıyor İran donanması" dedi. İçeri giren üç ABD destroyerinin akıbetine dair soruların da gündemde olduğunu belirtti.
Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın boyutlarını uydu verileriyle paylaşan Mete Sohtaoğlu, "Uydu görüntülerine baktığımız zaman Umman kıyılarında şu an 3016 tane gemi var. Ve bunlardan denizciler tahliye edilmeye çalışılıyor" sözleriyle bölgedeki insani ve lojistik krizin dehşet verici boyutlarını gözler önüne serdi.