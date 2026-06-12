ABD-İran hattında savaş gerilimi! Trump'tan Hürmüz'ün açılması için kıyı şeridine saldırı planı

ABD ve İran arasında günlerdir süren karşılıklı çatışma, Orta Doğu'da yeniden savaşın başlama riskini artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakere sürecine ilişkin "Anlaşma cumartesi ya da pazartesi günü imzalanacak" dese de İran kanadından söz konusu uzlaşma iddiaları yalanlandı. Öte yandan B-52 uçaklarının İtalya'dan İran'a doğru yola çıktığı konuşulurken iki ülke arasındaki çelişkili ifadeler ise kafa karıştırmaya devam ediyor.

A Haber'de Banu El ile Arka Plan programına konuk olan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Trump'ın açıklamalarını ve Tahran'daki saha hareketliliğini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞIN KAZANANI YOK"

Bölgedeki son durumu askeri ve diplomatik açıdan analiz eden Mete Sohtaoğlu, "Birincisi gerçekçi olmamız gerekirse iki tarafın da bir barış anlaşmasına imza atması için masaya oturmasını gerektirecek bir karşı tarafa mağlubiyet yaratmış değil. Yani bu savaşın bir kazanan tarafı yok şu an. Yenilen tarafı da yok. Burada İran bir yenilgiyi tatmış bir ülke değil. Bu yüzden masaya oturmasını gerektirecek bir durum da yok" ifadelerini kullandı. Sohtaoğlu, sahadaki askeri dengelerin henüz bir anlaşma zeminini zorunlu kılmadığının altını çizdi.



KÜRESEL HEDEF: PETROL FİYATLARINI 60 DOLARA ÇEKMEK

Mete Sohtaoğlu, ABD ve İran basınının Trump'ın barış açıklamalarının ardından petrol fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek "Bakın burada temel mesele, özellikle son dönemde petrol fiyatlarını takip ettiğiniz zaman petrol fiyatları ne zaman 92 dolar bandına çıksa, ham petrol ne zaman bu seviyeyi görse birden bir barış anlaşması olacağı, ateşkes olacağı haberleri sızdırılıyor. Amerikan basını bunu yayıyor, İsrail medya organları bunu yayıyor. Bugün Trump açıklama yapmadan önce 92 dolar bandında seyreden ham petrol fiyatları, Brent petrol, birden 'barış anlaşması mutabakatı olacak' denince 86 dolara düştü." dedi.

Sürecin arka planındaki finansal hedefleri açıklayan Sohtaoğlu, "Burada Körfez ülkeleriyle bağlantılı bir mesele var. Petrol fiyatlarının mümkün olduğu kadar düşürülmesi, mümkünse 60, 65, 70 dolar seviyesine düşürülmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.