Cüzdanını düşürdü radara takıldı! Sakar zehir taciri kendini ele verdi | Valizden çıkanlar şoke etti: Dışı şeker içi uyuşturucu

POLİSTEN ADIM ADIM TAKİP: VALİZ BEKLEME ALANINDA SICAK TEMAS Zehir tacirinin kimliğinin cüzdanındaki fotoğraflı kimlik sayesinde anında tespit edildiğini belirten Mehmet Karataş, "Cüzdan elimizde, kimlik elimizde, uyuşturucu da içinde. Sahibi aynı saniye belli oldu. Emniyet güçleri kuryenin hangi koltukta oturduğunu belirledi ve havalimanı kameralarından takibe başladı. İ.S. isimli şahıs, valizlerini almak üzere bavul kısmına doğru ilerlerken polis hemen müdahale etmedi. Amaç, yüzlerce bavulu tek tek aramak yerine, şahsın hangi zehir yüklü valizi alacağını bizzat görmekti. " sözleriyle operasyonun taktiksel derinliğini anlattı.

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ZEHİRİ ŞEKER VE KEKE GİZLEMİŞLER

Kuryenin bavulu aldığı anda etrafının polisler tarafından sarıldığını ifade eden Karataş, "Bavul kontrol noktasına götürüldüğünde ortaya çıkan manzara dehşet vericiydi. Bavulun içinde çok sayıda sarı renkli şeker tüpü görüldü. İlk bakışta normal bir şeker gibi duran bu 112 adet tüpün içerisine uyuşturucu madde yerleştirildiği saptandı. Bununla da yetinmemişler; kurabiyelerin, kakaolu keklerin, kavanozların ve poşetlerin içine toz uyuşturucu maddeler gizlenmişti. İştah açıcı görünen o keklerin içi aslında zehir doluydu." ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKA TACİR: RÖNTGENDE ÇIKAN ZEHİR PAKETLERİ

İstanbul Havalimanı'nın uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan yöntemlere karşı adeta bir kale gibi savunulduğunu hatırlatan Mehmet Karataş, geçmişteki başka bir yönteme de dikkat çekerek, "Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka operasyonda kuryelerin yutma yöntemini kullandığı görülmüştü. Şahısların röntgenleri çekildiğinde normalde kalp veya böbrek görmeyi beklerken, içeride paketler halinde uyuşturucu madde görüldü. 3-4 kişilik bir grup, midelerinde toplam 10 kilograma yakın zehirle Türkiye'ye girmeye çalışmıştı. Polisimiz bu yöntemleri de tek tek deşifre ederek zehir tacirlerine geçit vermiyor." diyerek konuşmasını noktaladı.