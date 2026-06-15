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Cüzdanını düşürdü radara takıldı! Sakar zehir taciri kendini ele verdi | Valizden çıkanlar şoke etti: Dışı şeker içi uyuşturucu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Cüzdanını düşürdü radara takıldı! Sakar zehir taciri kendini ele verdi | Valizden çıkanlar şoke etti: Dışı şeker içi uyuşturucu

Zehir tacirlerine yönelik yürütülen amansız mücadelede eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hindistan’dan İstanbul’a gelen bir uyuşturucu kuryesi, uçakta düşürdüğü cüzdanı yüzünden polisin radarına takıldı. İstanbul Havalimanı’nda saniye saniye takip edilen kuryenin valizinden çıkanlar ise narkotik ekiplerini bile hayrete düşürdü. Şekerlerin, keklerin ve kurabiyelerin içine gizlenen zehir maddeleri, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla tek tek deşifre edildi.

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürerken, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon bir kez daha zehir tacirlerinin kullandığı yöntemleri gözler önüne serdi. Hindistan'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun uçakta unuttuğu cüzdan, operasyonun fitilini ateşledi.

DÜŞÜRDÜĞÜ CÜZDAN SONUNU GETİRDİ!

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinde algıların gerçeğin önüne geçmeye çalıştığı bir dönemden geçildiğini belirten A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Algının olgunun önünde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla bazen gerçekler yanlış bir algının gölgesinde kalabiliyor. Ancak gerçek, uyuşturucuyla mücadelenin inanılmaz bir şekilde devam ettiğidir. Uyuşturucu satıcıları nerede diyorlar ya; bırakın satıcıları, baronların bile en çok yakalandığı ülkelerin başında Türkiye ve İstanbul geliyor." ifadelerini kullandı.

Karataş, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin imza attığı Orkinos 1 ve Orkinos 2 gibi dev operasyonların dünya çapında ses getirdiğini vurguladı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

2026'NIN İLK YARISINDA REKOR KIRAN OPERASYONLAR
Operasyonların bilançosuna dair çarpıcı verileri paylaşan Mehmet Karataş, "Rakamlar yalan söylemez. Sadece 2026 yılının ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda 6,5 milyon ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 24 milyondan fazla uyuşturucu hap yakalanırken, 3 bin 831 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Toplamda 25 bine yakın kişi gözaltına alındı ve bu süreçte binlerce kişi işlem gördü." sözleriyle uyuşturucuya karşı verilen savaşın boyutlarını gözler önüne serdi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

HİNDİSTAN'DAN GELEN ZEHİR KURYESİ VE BEKLENMEDİK SAKARLIK
İstanbul Havalimanı'nda yaşanan son operasyonun detaylarını aktaran Mehmet Karataş, "Sakarlık, zehir tacirini ele verdi. Olay, Hindistan'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun uçaktan inmesiyle başlıyor. Uçakta ekipler tarafından yapılan rutin kontroller sırasında bir cüzdan bulunuyor. Bu durum hemen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Cüzdanın içinde yapılan incelemede, polisin dikkatli gözleri sayesinde küçük bir toz fark ediliyor. Bu tozun uyuşturucu madde olduğu anlaşılınca düğmeye basılıyor." şeklinde konuştu.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

POLİSTEN ADIM ADIM TAKİP: VALİZ BEKLEME ALANINDA SICAK TEMAS
Zehir tacirinin kimliğinin cüzdanındaki fotoğraflı kimlik sayesinde anında tespit edildiğini belirten Mehmet Karataş, "Cüzdan elimizde, kimlik elimizde, uyuşturucu da içinde. Sahibi aynı saniye belli oldu. Emniyet güçleri kuryenin hangi koltukta oturduğunu belirledi ve havalimanı kameralarından takibe başladı. İ.S. isimli şahıs, valizlerini almak üzere bavul kısmına doğru ilerlerken polis hemen müdahale etmedi. Amaç, yüzlerce bavulu tek tek aramak yerine, şahsın hangi zehir yüklü valizi alacağını bizzat görmekti." sözleriyle operasyonun taktiksel derinliğini anlattı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

ZEHİRİ ŞEKER VE KEKE GİZLEMİŞLER
Kuryenin bavulu aldığı anda etrafının polisler tarafından sarıldığını ifade eden Karataş, "Bavul kontrol noktasına götürüldüğünde ortaya çıkan manzara dehşet vericiydi. Bavulun içinde çok sayıda sarı renkli şeker tüpü görüldü. İlk bakışta normal bir şeker gibi duran bu 112 adet tüpün içerisine uyuşturucu madde yerleştirildiği saptandı. Bununla da yetinmemişler; kurabiyelerin, kakaolu keklerin, kavanozların ve poşetlerin içine toz uyuşturucu maddeler gizlenmişti. İştah açıcı görünen o keklerin içi aslında zehir doluydu." ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKA TACİR: RÖNTGENDE ÇIKAN ZEHİR PAKETLERİ
İstanbul Havalimanı'nın uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan yöntemlere karşı adeta bir kale gibi savunulduğunu hatırlatan Mehmet Karataş, geçmişteki başka bir yönteme de dikkat çekerek, "Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka operasyonda kuryelerin yutma yöntemini kullandığı görülmüştü. Şahısların röntgenleri çekildiğinde normalde kalp veya böbrek görmeyi beklerken, içeride paketler halinde uyuşturucu madde görüldü. 3-4 kişilik bir grup, midelerinde toplam 10 kilograma yakın zehirle Türkiye'ye girmeye çalışmıştı. Polisimiz bu yöntemleri de tek tek deşifre ederek zehir tacirlerine geçit vermiyor." diyerek konuşmasını noktaladı.

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