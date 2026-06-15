Cüzdanını düşürdü radara takıldı! Sakar zehir taciri kendini ele verdi | Valizden çıkanlar şoke etti: Dışı şeker içi uyuşturucu
Zehir tacirlerine yönelik yürütülen amansız mücadelede eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Hindistan’dan İstanbul’a gelen bir uyuşturucu kuryesi, uçakta düşürdüğü cüzdanı yüzünden polisin radarına takıldı. İstanbul Havalimanı’nda saniye saniye takip edilen kuryenin valizinden çıkanlar ise narkotik ekiplerini bile hayrete düşürdü. Şekerlerin, keklerin ve kurabiyelerin içine gizlenen zehir maddeleri, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla tek tek deşifre edildi.
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürerken, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon bir kez daha zehir tacirlerinin kullandığı yöntemleri gözler önüne serdi. Hindistan'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun uçakta unuttuğu cüzdan, operasyonun fitilini ateşledi.
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinde algıların gerçeğin önüne geçmeye çalıştığı bir dönemden geçildiğini belirten A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Algının olgunun önünde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla bazen gerçekler yanlış bir algının gölgesinde kalabiliyor. Ancak gerçek, uyuşturucuyla mücadelenin inanılmaz bir şekilde devam ettiğidir. Uyuşturucu satıcıları nerede diyorlar ya; bırakın satıcıları, baronların bile en çok yakalandığı ülkelerin başında Türkiye ve İstanbul geliyor." ifadelerini kullandı.
Karataş, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin imza attığı Orkinos 1 ve Orkinos 2 gibi dev operasyonların dünya çapında ses getirdiğini vurguladı.
2026'NIN İLK YARISINDA REKOR KIRAN OPERASYONLAR
Operasyonların bilançosuna dair çarpıcı verileri paylaşan Mehmet Karataş, "Rakamlar yalan söylemez. Sadece 2026 yılının ilk 6 ayında yapılan operasyonlarda 6,5 milyon ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 24 milyondan fazla uyuşturucu hap yakalanırken, 3 bin 831 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Toplamda 25 bine yakın kişi gözaltına alındı ve bu süreçte binlerce kişi işlem gördü." sözleriyle uyuşturucuya karşı verilen savaşın boyutlarını gözler önüne serdi.
HİNDİSTAN'DAN GELEN ZEHİR KURYESİ VE BEKLENMEDİK SAKARLIK
İstanbul Havalimanı'nda yaşanan son operasyonun detaylarını aktaran Mehmet Karataş, "Sakarlık, zehir tacirini ele verdi. Olay, Hindistan'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun uçaktan inmesiyle başlıyor. Uçakta ekipler tarafından yapılan rutin kontroller sırasında bir cüzdan bulunuyor. Bu durum hemen İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Cüzdanın içinde yapılan incelemede, polisin dikkatli gözleri sayesinde küçük bir toz fark ediliyor. Bu tozun uyuşturucu madde olduğu anlaşılınca düğmeye basılıyor." şeklinde konuştu.