ABD-İran anlaşmasında neler var? İşte Trump'ın imzalamaya hazırlandığı mutabakatın detayları

Haberde yer alan ayrıntılar, Washington ile Tahran arasında aylardır sürdürülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini gösterirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise süreçten büyük ölçüde habersiz bırakıldığı belirtildi.

Axios'un arabulucu ülkelerden bir diplomata ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre taraflar anlaşma metni üzerinde uzlaştı ancak nihai imza henüz atılmadı. Trump hafta sonu bir imza töreni beklediğini açıklarken, İran tarafı ise henüz son kararın verilmediğini duyurdu.

AXIOS: ABD VE İRAN ANLAŞMA METNİ ÜZERİNDE UZLAŞTI

Axios'un görüştüğü arabulucu ülkelerden bir diplomat, "ABD ve İran bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı" ifadelerini kullandı.

Ancak aynı diplomat, anlaşmanın halen son onay sürecinden geçtiğini ve tüm tarafların nihai imzasının beklendiğini belirtti.

Konuya hakim iki kaynağın verdiği bilgiye göre metin İran tarafında üst düzey makamlarca onaylandı. Ancak ülkenin en üst karar mercilerinden olan Dini Lider Mücteba Hamaney'in henüz resmi onay vermemiş olabileceği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Tahran'ın önerilen anlaşma konusunda "henüz nihai kararını vermediğini" bildirdi.