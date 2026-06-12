ABD-İran anlaşmasında neler var? İşte Trump'ın imzalamaya hazırlandığı mutabakatın detayları
ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir işaret ettiği İran anlaşmasına ilişkin şimdiye kadarki en kapsamlı detaylar ortaya çıktı. Amerikan haber sitesi Axios'un özel haberine göre Washington ile Tahran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat metni, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasından İran'a yönelik yaptırım muafiyetlerine, nükleer programın geleceğinden ateşkesin uzatılmasına kadar kritik düzenlemeler içeriyor.
Axios'un arabulucu ülkelerden bir diplomata ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre taraflar anlaşma metni üzerinde uzlaştı ancak nihai imza henüz atılmadı. Trump hafta sonu bir imza töreni beklediğini açıklarken, İran tarafı ise henüz son kararın verilmediğini duyurdu.
Haberde yer alan ayrıntılar, Washington ile Tahran arasında aylardır sürdürülen müzakerelerin son aşamaya geldiğini gösterirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise süreçten büyük ölçüde habersiz bırakıldığı belirtildi.
AXIOS: ABD VE İRAN ANLAŞMA METNİ ÜZERİNDE UZLAŞTI
Axios'un görüştüğü arabulucu ülkelerden bir diplomat, "ABD ve İran bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı" ifadelerini kullandı.
Ancak aynı diplomat, anlaşmanın halen son onay sürecinden geçtiğini ve tüm tarafların nihai imzasının beklendiğini belirtti.
Konuya hakim iki kaynağın verdiği bilgiye göre metin İran tarafında üst düzey makamlarca onaylandı. Ancak ülkenin en üst karar mercilerinden olan Dini Lider Mücteba Hamaney'in henüz resmi onay vermemiş olabileceği ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Tahran'ın önerilen anlaşma konusunda "henüz nihai kararını vermediğini" bildirdi.
TRUMP: "BUGÜN İRAN İLE SAVAŞI BİTİRDİK"
Trump ise son günlerde yaptığı açıklamalarda anlaşmanın tamamlanma aşamasına geldiğini savundu.
ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek "Bugün İran ile savaşı bitirdik" ifadesini kullandı.
Trump ayrıca anlaşma belgelerinin son halinin hazırlandığını ve birkaç gün içinde bir imza töreni düzenlenebileceğini söyledi.
Axios'un haberine göre Beyaz Saray son iki ay içinde de birkaç kez anlaşmanın yakın olduğuna inanmış ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Buna rağmen haberde görüşüne yer verilen diplomat, bu kez anlaşmanın hayata geçeceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.
ABD UÇAKLARI AVRUPA'YA GÖNDERİLDİ
Haberde dikkat çeken ayrıntılardan biri de ABD Hava Kuvvetleri'nin hareketliliği oldu.
Axios'a göre dört adet C-17 nakliye uçağı perşembe günü Avrupa'ya doğru yola çıktı.
Uçakların, Başkan Yardımcısı JD Vance'in önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenebilecek olası imza törenine katılması ihtimaline yönelik hazırlık kapsamında ekipman taşıdığı belirtildi.
Bu askeri hareketlilik, Trump'ın "anlaşma bu hafta sonu imzalanabilir" açıklamasının hemen ardından gerçekleşti.
SAATLER SÜREN GÖRÜŞMELER... KATARLI ARABULUCU DEVREDEYDİ
Axios'un aktardığına göre geçici anlaşmaya çarşamba gecesi ulaşıldı.
Süreçte Katarlı arabulucu Ali El-Thavadi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında saatler süren müzakereler gerçekleştirildi.
İki diplomat ve iki ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre El-Thavadi görüşmeler sırasında Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile birçok kez telefon görüşmesi yaptı.
Böylece Washington ile Tahran arasında dolaylı ancak yoğun bir diplomatik trafik yürütüldü.